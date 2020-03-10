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Теория доказана: найдена звезда, которая пульсирует только одной стороной

Теория доказана: найдена звезда, которая пульсирует только одной стороной
21:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Объект расположен внутри галактики Млечный путь в 1,5 тыс. световых лет от Земли.

Пульсар — это тип нейтронной звезды, который формируется в результате превращения массивной звезды в сверхновую. В ходе этого процесса она теряет весь свой материал, а оставшееся ядро сохраняет активность. Пульсары вращаются крайне быстро — это позволяет рентгеновскому излучению от них дойти до Земли.

Обычно такие объекты пульсируют со всех сторон. Теперь астрономам удалось найти новый тип пульсара, который выбрасывает энергию только с одной стороны. Причина такого странного поведения — то, что звезда является частью двоичной системы с красным карликом.

Ее спутник искажает колебания своим гравитационным притяжением, показало исследование звезды, проведенное с помощью телескопа TESS. Период обращения объектов в двойную систему составляет менее двух дней — это настолько мало, что форма крупной звезды под действием притяжения красного карлика искажается в виде вытянутой капли.

Крайне редкий объект: обнаружена двойная система коричневых карликов

С 1980-х годов мы теоретически знаем, что такие звезды должны существовать. Астрономы искали такие объекты в течение 40 лет и теперь наконец нашли - Дон Курц, ведущий автор исследования.

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Исследование, Космос, Наука, Звезда, Пульсар.
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