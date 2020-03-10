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Крайне редкий объект: обнаружена двойная система коричневых карликов

Крайне редкий объект: обнаружена двойная система коричневых карликов
17:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Объекты были обнаружены случайно в ходе тестирования телескопа для проекта SPECULOOS, который базируется в Чили.

Главная задача миссии SPECULOOS заключается в том, чтобы исследовать планеты, окружающие ультрахолодные карлики. Эта категория объектов включает в себя самые маленькие из существующих звезд, коричневые карлики.

Это "субзвездные" объекты, которые имеют меньшую массу, чем звезда, но большую, чем планета. Коричневые карлики не могут поддерживать синтез водорода в гелии, процесс, который позволяет нормальным звездам, таким как Солнце, производить свет.

Теоретические модели предсказывают, что в окрестностях коричневых карликов должны существовать потенциально обитаемые скалистые экзопланеты. Такой пример уже удалось обнаружить — им является система TRAPPIST-1 с 7 планетами, вращающимися вокруг ультрахолодного карлика.

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В ходе тестового обзора ночного неба исследователи заметили крайне редкие объекты — двойную систему затемненных коричневых карликов, которые вращаются вокруг друг друга. Это вторая подобная система, известная ученым.

Система получила название 2M1510 — ее исследование позволит астрономам непосредственно измерять радиусы и массы коричневых карликов, они являются фундаментальными величинами для теоретических моделей.

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Космос, Ученые, Наука, Астрономия, SPECULOOS.
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