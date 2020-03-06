NASA выбрало имя для своего нового марсохода

Новости науки:Свое имя марсоход получил по результатам открытого голосования, принять участие в котором мог любой житель Земли с доступом в интернет.

Агентство NASA уже много лет придерживается традиции давать новым космическим аппаратам красноречивые названия. Не стал исключением и новый исследовательский ровер, который вскоре начнет работать на Марсе.

Как выбирали название для марсохода

Больше всего голосов пользователи отдали за вариант Perseverance (Настойчивость). В девятку финалистов голосования также вошли названия Endurance (Выносливость), Tenacity (Упорство), Promise (Обещание), Vision (Видение), Clarity (Ясность), Ingenuity (Изобретательность), Fortitude (Стойкость) и Courage (Смелость).

Во время первого этапа конкурса на лучшее название для марсохода приняли участие более 28 тысяч человек. Отбор 155 полуфиналистов проводила комиссия из 4700 волонтеров – в основном педагогов и специалистов в аэрокосмической отрасли. Затем всеобщим голосованием отобрали 9 итоговых вариантов, данные были проверены топ-менеджерами NASA, а объявил победителя заместитель руководителя управления научных миссий Томас Цурбухен.

Когда аппарат отправят на Марс

Ожидается, что Perseverance отправится на Марс уже в июле 2020 года. На поверхности Красной планеты он будет собирать и хранить образцы почвы, которые позже будут изучать на Земле.