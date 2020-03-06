Скачать
Пятница, 06.03.2020
Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв
Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв
До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на праздничные выходные
До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на выходные
"Без проблем": Пакьяо ответил Майки Гарсие
"Без проблем": Пакьяо ответил Майки Гарсие
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта

В Германии успешно испытали аэротакси-автожир (Видео)

В Германии успешно испытали аэротакси-автожир (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Создатели аппарата уверены, что их машина будет востребована для перевозок на средние дистанции.

Компания Fraundorfer Aeronautics провела первое испытание перспективного летающего такси. Аппарат Tensor 600X пробыл в воздухе около часа, поднимаясь до высоты 500 метров над землей и разгоняясь до скорости 130 км/ч. Также машина выполнила серию проверочных взлетов и посадок.

Автожир — это винтокрылый летательный аппарат, подъемную силу которому обеспечивает свободно вращающийся винт. Управлять такой конструкцией гораздо проще, чем вертолетом или самолетом. А еще автожир производит меньше шума, гораздо дешевле и безопаснее: он не так чувствителен к турбулентности, как самолеты, не подвержен штопору и может мягко приземляться при неработающем двигателе.

Салон Tensor 600X рассчитан на шесть пассажиров. Аппарат может подниматься в воздух со взлетной полосы длиной не более 50 метров и лететь без дозаправки 600 километров. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч. 

В США работают над созданием ракеты с ядерным двигателем

Сейчас на автожир установлен бензиновый двигатель, но в будущем Tensor 600X планируют оснащать электрической силовой установкой или топливными ячейками. 

Ранее свой необычный летательный аппарат на водородных топливных элементах представила компания Alaka’I Technologies, а Porsche подала патентную заявку на электрическое аэротакси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Аэротакси, Аэротакси-автожир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
03 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
04 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и перемирие в Сирии
СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора
Офис генпрокурора получил временного руководителя
Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ
Премьер: Новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь