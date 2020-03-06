В Германии успешно испытали аэротакси-автожир (Видео)

Новости науки:Создатели аппарата уверены, что их машина будет востребована для перевозок на средние дистанции.

Компания Fraundorfer Aeronautics провела первое испытание перспективного летающего такси. Аппарат Tensor 600X пробыл в воздухе около часа, поднимаясь до высоты 500 метров над землей и разгоняясь до скорости 130 км/ч. Также машина выполнила серию проверочных взлетов и посадок.

Автожир — это винтокрылый летательный аппарат, подъемную силу которому обеспечивает свободно вращающийся винт. Управлять такой конструкцией гораздо проще, чем вертолетом или самолетом. А еще автожир производит меньше шума, гораздо дешевле и безопаснее: он не так чувствителен к турбулентности, как самолеты, не подвержен штопору и может мягко приземляться при неработающем двигателе.

Салон Tensor 600X рассчитан на шесть пассажиров. Аппарат может подниматься в воздух со взлетной полосы длиной не более 50 метров и лететь без дозаправки 600 километров. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч.

Сейчас на автожир установлен бензиновый двигатель, но в будущем Tensor 600X планируют оснащать электрической силовой установкой или топливными ячейками.

Ранее свой необычный летательный аппарат на водородных топливных элементах представила компания Alaka’I Technologies, а Porsche подала патентную заявку на электрическое аэротакси.