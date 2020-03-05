В США работают над созданием ракеты с ядерным двигателем

Новости науки:DARPA работает над созданием ракеты с ядерным двигателем для решения задач по перемещению грузов на лунной орбите.

Пентагон хочет найти способ эффективно перемещать грузы в обширном космическом пространстве между Землей и Луной, и в связи с этим военное ведомство поручило Агентству перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) для этой конкретной задачи разработать ракету с ядерной энергетической установкой.

"Использование ядерной тепловой установки с высокими динамическими характеристиками позволит (Министерству обороны, - ред.) полностью контролировать обстановку в этой области космического пространства, где активность нарастает с каждым днем", — заявил в интервью изданию The Daily Beast официальный представитель DARPA Джаред Адамс.

Программа, получившая название "Демонстрационный макет ракеты для высокодинамичных операций в пределах лунной орбиты" (DRACO), предусматривает использование для работы установки низкообогащенного урана.

Основная идея, по словам The Daily Beast, заключается в том, что компактный ядерный реактор будет нагревать ракетное топливо, которое будет затем выбрасываться из сопла с невероятной скоростью, создавая тем самым мощную реактивную тягу.

Не стоит заблуждаться: система создает малую тягу, которая никогда не позволит вывести космический аппарат с Земли на орбиту.

Вместо этого двигательную установку нового типа предполагается использовать для эффективной буксировки грузов, предварительно выведенных в космос — это удивительная концепция, которая поможет наладить орбитальную экономику или будет использоваться для развертывания на земной орбите космического оружия и спутников-шпионов.