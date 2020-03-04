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Древняя Земля могла быть покрыта океаном (Фото)

Древняя Земля могла быть покрыта океаном (Фото)
13:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Древняя Земля мало походила на знакомую нам цветущую планету.

Некогда суша была собрана в суперконтиненты, омывавшиеся глобальным океаном. А в некоторые периоды ее могло не оставаться вовсе — об этом палеогеологи Бенджамин Джонсон (Benjamin Johnson) и Босуэлл Уинг (Boswell Wing) пишут в новой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. Их исследование подтвердило предыдущие данные о том, что целые эпохи в истории молодой Земли вода покрывала ее целиком.

Первоначально ученые занимались исследованием климата древней Земли. Подходящим индикатором температуры океана может служить изотопный состав кислорода в воде. Более легкие молекулы, содержащие обычный кислород-16, проще испаряются. Поэтому при росте температуры и усилении испарения накапливаются более тяжелые молекулы с кислородом-18. Взаимодействуя с минеральными породами, они сохраняют в них свои следы, позволяя геологам реконструировать климат далеких эпох.

Такую работу Джонсон и Уинг проводили на северо-западе Австралии, в регионе Пилбара, где к поверхности выходят породы возрастом около 3,24 миллиарда лет. Это чрезвычайно важный период: стоит напомнить, что жизнь возникла незадолго до этого времени и тогда еще делала первые осторожные шаги. Различные гипотезы связывают ее появление и с "черными курильщиками" на дне океанов, и с периодически пересыхающими водоемами.

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Однако если следы древних "курильщиков" сохранились в тех же австралийских породах, то с пересыхающими водоемами 3,24 миллиарда лет назад могли быть большие проблемы. Вопреки предсказаниям, кислорода-18 в древних образцах обнаружилось лишь немногим больше, чем в современных океанах.

Авторы связывают это с тем, что сегодня значительная часть тяжелых молекул оказывается в порах глинистых пород суши. Поэтому избыток кислорода-18 можно объяснить тем, что их около 3,24 миллиарда лет назад практически не существовало. "Ничто не противоречит тому, чтобы имелись небольшие отдельные "микроконтиненты", — говорит Уинг. — Мы просто не думаем, что в то время могло происходить такое глобальное формирование почв суши, как сегодня".

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Исследования, Наука, Океан, Древняя Земля.
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