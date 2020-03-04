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"Хаябуса" обнаружил железные "усики" у астероида Итокава

"Хаябуса" обнаружил железные "усики" у астероида Итокава
11:59 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Рассмотрев образцы под просвечивающим электронным микроскопом, ученые заметили отдельные тонкие «усики» кристаллов железа, поднимающиеся над некоторыми участками поверхности.

В 2005 году японский зонд Hayabusa посетил околоземный астероид Итокава и собрал образцы его вещества в герметичную капсулу. В 2010-м она была доставлена на Землю, и хотя внутри обнаружилось совсем немного образцов, они позволили впервые напрямую исследовать минералогию и химию астероида, «нетронутого» падением сквозь атмосферу.

На основе полученных данных опубликованы многие десятки статей, и тем удивительнее, что до сих пор никто не обратил внимание на одну особенность структуры астероидных пылинок. Обнаружить ее удалось команде профессора Йенского университета имени Фридриха Шиллера (FSU) Фалько Лангенхорста (Falko Langenhorst).

Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Появление этих волосков не представляет большой загадки. «Такие структуры являются результатом воздействия на поверхность астероида факторов космической среды», — говорит профессор Лангенхорст.

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В самом деле, постоянная бомбардировка частицами солнечного ветра вызывает эрозию поверхности небесного тела. Значительную часть ее формирует сульфид железа в форме минерала троилита. Более легкие атомы серы улетучиваются в космос, но часть атомов железа оседает, формируя длинные, похожие на усики кристаллы.

Судя по количеству и размеру этих кристаллов, такое «выветривание» серы из сульфида FeS происходит исключительно быстро — по меркам жизни самого астероида. «Длина рассмотренных нами кристаллов составила до 2,5 микрометра, — добавляет Фалько Лангенхорст, — и они выросли примерно за тысячу лет».

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Исследования, Космос, Наука, Астероид, Hayabusа.
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