Странный изгиб Млечного пути: ученые нашли причину

Новости науки:Причина заключается в относительно недавнем столкновением с другой, более мелкой, галактикой.

Галактика Млечный путь, в которой находится Солнечная система, имеет скрученный S-образный диск диаметром около 1 квинтлн км. Такая форма предполагает, что галактика на одном конце закручивает вверх, а на другом — вниз.

Для того, чтобы уточнить форму галактики, астрономы на основе данных, собранных телескопом Gaia, создали 3D-карту Млечного пути. Исследователи опирались на расположение 12 тыс. переменных звезд Цефеиды — молодых пульсирующих супергигантов, яркость которых меняется очень равномерно.

Анализ показал, что диск Млечного пути не находится на одном месте, а движется вокруг галактического центра, как и звезды. Хотя скорость его вращения гораздо ниже звездной, она слишком велика для взаимодействия с темной материей или действия межгалактического магнитного поля — то есть для тех гипотез, которые ученые выдвигали ранее.

"Мы измерили скорость деформации диска путем сравнения данных с нашими моделями. Основываясь на полученной скорости, деформация совершит один оборот вокруг центра Млечного Пути за 600–700 млн лет. Это намного быстрее, чем мы ожидали, основываясь на прогнозах других моделей, например тех, которые основываются на эффекте несферического гало" - Элоизы Поджио, ведущий автор исследования.