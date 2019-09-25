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Космическое открытие: астрономы дали имя "первенцу" - первой межзвездной комете

Космическое открытие: астрономы дали имя "первенцу" - первой межзвездной комете
09:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Международный астрономический союз дал официальное название для первой межзвездной кометы в истории наблюдений — 2I/Борисов.

Название кометы дано в честь ученого, который ее открыл — крымского астронома Геннадия Борисова. Об этом говорится на сайте союза.

Значение 2I означает внесолнечное происхождение объекта и второй порядковый номер в этой категории. Первым считается объект 1I/Оумуамуа, однако ученые до сих пор спорят о его происхождении, поэтому пока нельзя полноценно назвать его межзвездным.

Сейчас астрофизики по всему миру занимаются вычислением формы орбиты объекта. Предварительные подсчеты показали, что его орбита может иметь гиперболическую форму. Если эти данные подтвердятся, C/2019 Q4 можно будет с большой вероятностью считать межзвездным объектом — объекты, вращающиеся вокруг Солнца, имеют эллиптическую форму орбиты.

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Недавно ученые заявили, что C/2019 Q4 имеет четко различимую кому и хвост, а его спектральные характеристики схожи со спектрами, полученными для различных объектов в Солнечной системе. Это говорит о том, что если объект действительно имеет межзвездное происхождение, то у комет и метеоров в других звездных системах аналогичная схема формирования подобных объектов.

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Космос, Наука, Комета, Международный астрономический союз, 2I/Борисов.
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