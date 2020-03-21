Быстро набирает яркость: комета ATLAS становится все ярче и ярче

Новости науки:К концу мая комета ATLAS будет видна так же четко, как звезды первой величины.

ATLAS обнаружили 28 декабря 2019 года — тогда исследователи отметили, что от небесного тела исходит довольно слабый свет. Однако с тех пор комета стала очень яркой. Сейчас комета находится в непосредственной близости от орбиты Марса и приближается к Солнцу, увеличивая излучаемый свет.

Пока ATLAS светит так же ярко, как звезда восьмой или девятой величины — она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, сообщает Space Weather. Однако во второй половине мая 2020 года, когда она приблизится к Солнцу, ее яркость станет намного выше — на уровне звезд первой величины, доступных для наблюдения с Земли.

Небесное тело, которое можно было едва заметить около трех недель назад, сейчас продолжает наращивать яркость по мере приближения к центру Солнечной системы. "Всемирная база данных наблюдений за кометами показывает, что она увеличит яркость в 4 тыс. раз. Она может стать видимой невооруженным глазом в начале апреля. Прямо сейчас комета выпускает огромное количество замороженных летучих веществ. Вот почему она так быстро набирает яркость", — отмечают ученые.

ATLAS в пocлeдний paз пoceщaлa внутpeннюю oблacть Coлнeчнoй cиcтeмы в кoнцe IV века до нашей эры. Cлeдующий eе пpoxoд будeт в кoнцe 76-гo вeкa нaшeй эpы. Предположительно, вo вpeмя caмoгo близкoгo пpoxoдa кoмeты к Земле ATLAS будeт в чeтыpe paзa бoльшe видимoгo диaмeтpa пoлнoй Луны.