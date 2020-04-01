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Среда, 01.04.2020
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Телескоп Hubble обнаружил неуловимую черную дыру (Фото)

Телескоп Hubble обнаружил неуловимую черную дыру (Фото)
13:47 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Проанализировать открытие и исключить альтернативные варианты помог космический телескоп "Хаббл".

Астрономы получили доказательство существования черных дыр средней массы — объекты этого класса крайне сложно обнаружить и идентифицировать. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте NASA.

Редкая черная дыра выдала себя сама — она разорвала звезду, которая пролетала мимо нее. Однако ее можно было спутать с другими объектами, например, нейтронной звездой. 

Первые признаки уникального космического объекта были обнаружены еще в 2006 году спутниками Chandra и XMM-Newton. Они зафиксировали сильную вспышку рентгеновского излучения, но не могли определить точный источник его происхождения, в этом позже помог "Хаббл". Полученные от телескопа данные показали, что излучение исходила из удаленной галактики, где исследователи и рассчитывали найти доказательства существования черных дыр средней массы.

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Черные дыры средней массы значительно больше черных дыр звездной массы — 50 000 против нескольких десятков солнечных масс — но уступают сверхмассивным черным дырам. В то же время количество черных дыр средней массы во Вселенной намного меньше других классов, а природа образования пока что неизвестна. Ученые называют их долгожданным недостающим звеном для понимания эволюции черных дыр.

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Космос, Наука, Хаббл, Черная дыра, Телескоп Hubble, Новое исследование.
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