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Покинет галактику или удержится в ней? Астрономы научились предугадывать результат слияния черных дыр (Видео)

Покинет галактику или удержится в ней? Астрономы научились предугадывать результат слияния черных дыр (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Слияние черных дыр - один из наиболее мощных процессов во Вселенной.

Закон сохранения импульса равно действует и на стрелка, который разрядил винтовку, ощутив сильную отдачу в плечо, и на громадные черные дыры. Сближаясь друг с другом по все сужающейся спирали, они движутся быстрее, пока не сольются в катастрофическом процессе, разбрасывая в стороны гравитационные волны.

Образовавшаяся дыра получает мощный импульс, который способен выбросить ее прочь из "материнской" галактики. Скорость таких объектов может достигать нескольких тысяч километров в секунду, превышая вторую космическую скорость для практически любых возможных галактик.

Вижай Варма (Vijay Varma) и его коллеги научились анализировать гравитационный сигнал от сливающихся черных дыр и вычислять скорость "убегания" получившейся дыры, предсказывая, покинет ли она свою галактику или удержится в ней. Статья ученых из Калифорнийского и Массачусетского технологических институтов опубликована в журнале Physical Review Letters.

Слияние черных дыр - один из наиболее мощных процессов во Вселенной. Сближаясь все теснее и вращаясь все сильнее, они теряют энергию, испуская достаточно сильные гравитационные волны, чтобы мы могли их зарегистрировать с помощью наземных детекторов, таких как LIGO или VIRGO.

Противоречит классическим теориям: как сверхмассивные черные дыры могли существовать в ранней Вселенной

Как правило, подобные двойные системы несимметричны в силу разницы в массе между черными дырами. Поэтому и создаваемые их движением гравитационные волны несимметричны, унося с собой часть импульса системы. Анализ этих данных и позволяет предсказать итоговое движение массивной черной дыры, образовавшейся в результате слияния.

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Космос, Астрономия, Вселенная, Галактика, Черная дыра, LIGO, Вижай Варма, VIRGO.
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