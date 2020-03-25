Противоречит классическим теориям: как сверхмассивные черные дыры могли существовать в ранней Вселенной

Новости науки:Астрономы объяснили быстрое формирование сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

Причиной быстрого формирования сверхмассивных черных дыр стало слияние нескольких черных дыр в центрах галактик и активная аккреция газа, говорится в исследовании ученых из Университета Триеста, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal.

Согласно классическим теориям, сверхмассивная черная дыра возникает в центре галактики в процессе захвата окружающей материи — главным образом газа. Такие объекты поглощают материю в ритме, пропорциональном своей массе. По этой причине на начальных этапах развития, когда масса черной дыры мала, рост должен быть очень медленным.

Тем не менее, наблюдения показывают, что уже спустя 800 млн лет после Большого взрыва в ранней Вселенной существовали сверхмассивные черные дыры, которые по классическим теориям не успели бы сформироваться.

В своей работе ученые создали модель формирования сверхмассивных черных дыр и выяснили, что слияние нескольких обычных черных дыр в одну сверхмассивную позволяет последней достичь массы от 10 тыс. до 1 млн раз большей, чем масса Солнца, всего за 50-100 млн лет.

Исследователи отмечают, что проверить эту теорию помогут наблюдения с помощью обсерваторий LISA и LIGO/Virgo.

"Слияние многочисленных черных дыр в центрах галактик будет производить гравитационные волны, которые мы ожидаем увидеть и изучить с помощью существующих и будущих детекторов", - говорит Андреа Лапи, ведущий автор исследования.

Больше по теме: