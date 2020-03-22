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"Хаббл" сделал снимок "звездной колыбели" в туманности Тарантул (Фото)

"Хаббл" сделал снимок "звездной колыбели" в туманности Тарантул (Фото)
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости науки:Туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.

Ученые при помощи телескопа Hubble получили впечатляющий снимок "звездной колыбели", которая располагается на окраинах туманности Тарантул.

Это облако газа и пыли, а также молодые звезды, которые окружают его - идеальные объекты для изучения процессов звездообразования, сообщает zn.ua со ссылкой на Европейской космическое агентство.

Туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом облаке - галактике-спутнице Млечного Пути. В прошлом галактика пережила столкновение со своей соседкой, возможно, Малым Магеллановым облаком, что запустило процессы звездообразования в ней, частью которых и стала туманность Тарантул.

Фото: https://twitter.com/astrogid/status/968405402294652928/photo/1

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Туманность получила свое название из-за ярких пятен, которые чем-то напоминают лапы тарантула. Она простирается на тысячу световых лет.

Область, которую сфотографировал Hubble, называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета. С помощью телескопа исследователи надеются понять, являются ли звезды, сформировавшиеся здесь, одиночками, или же они каким-то образом отделились от своих "сестер".

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Hubble, Космос, Наука, Тарантул, Туманность, Телескоп Hubble, Туманность Тарантула.
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