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Астрономы обнаружили неизвестный ранее источник гравитационных волн

Астрономы обнаружили неизвестный ранее источник гравитационных волн
17:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Данное открытие позволит ученым детальнее изучать структуру подобных систем.

Астрономы обнаружили два белых карлика, которые вращаются рядом и создают гравитационные волны. Их описали исследователи из Центра астрофизики Гарвардского университета — система, известная как J2322+0509, имеет короткий орбитальный период в 1,201 с (чуть более 20 минут) и является первым источником гравитационных волн такого рода.

Исследователи уже предполагали, что существуют двойные системы, которые состоят из белых карликов. По их теории, такие объекты, которые вращаются рядом, должны излучать гравитационные волны — пульсации или вoзмущeния в ткaни пpocтpaнcтвa-вpeмeни.

"Теории предсказывают, что существует множество подобных бинарных карликов, — отметил Уоррен Браун, ведущий автор исследования. — Это станет подспорьем для будущих экспериментов, чтобы мы могли найти больше подобных объектов".

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Это исследование не только улучшит наше понимание структур этих систем и источников гравитационных волн, но и будет иметь важное значение для проверки эффективности прибора LISA, который будет запущен в 2034 году.

LISA (космическая антенна лазерного интерферометра) будет использовать систему J2322+0509 для распознавания гравитационных волн. Теперь исследователи смогут убедиться, что прибор может правильно их определить.

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Космос, Ученые, Наука, Астрономия, Белый карлик.
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