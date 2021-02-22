Ракета успешно доставила на Марс именной чип украинского футбольного клуба (фото)

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), который 18 февраля совершил удачную посадку на поверхность Марса, доставил на Красную планету именной микрочип украинского футбольного клуба "Заря".

Об этом сообщается в Instagram "Заря Ультрас".

"Через семь месяцев, 18 февраля 2021 года марсоход Perseverance успешно приземлился на поверхность Марса, а в вместе с ним на миссию прибыл и именной микрочип с именем нашего клуба "ZORYA LUHANSK", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Заря Ультрас (@zaryaultras)

Как сообщалось, марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость") 18 февраля успешно сел на красную планету.

Как сообщал "Телеграф", ранее китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.

Перед этим впервые вышел на орбиту Марса вышел зонд ОАЭ.