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Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было
Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было

Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было

Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Объединенные Арабские Эмираты стали пятой страной в мире, которая смогла вывести зонд на орбиту Марса. До них это делали лишь США, СССР, Европейское космическое агентство (ESA) и Индия. 

Об этом пишет BBC

Космический корабль "Надежда" ("Hope"), улетел с Земли семь месяцев назад . 

Спутник оснащен тремя инструментами наблюдения. Среди его целей, наблюдение за тем, как атомы водорода и кислорода просачиваются в космос. 

Также "Надежда" должна вернуть на Землю снимки планеты в высоком разрешении. 

Издание также отмечает, что зонд ОАЭ прибыл днем ранее китайского аппарата Tianwen-1, который должен доставить небольшой марсоход к красной планете. 

А уже 18 февраля, на орбиту Марса прибудет американский марсоход Perseverance

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ОАЭ, Марс, Надежда.
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