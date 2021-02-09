Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было

Объединенные Арабские Эмираты стали пятой страной в мире, которая смогла вывести зонд на орбиту Марса. До них это делали лишь США, СССР, Европейское космическое агентство (ESA) и Индия.

Об этом пишет BBC.

Космический корабль "Надежда" ("Hope"), улетел с Земли семь месяцев назад .

Спутник оснащен тремя инструментами наблюдения. Среди его целей, наблюдение за тем, как атомы водорода и кислорода просачиваются в космос.

Также "Надежда" должна вернуть на Землю снимки планеты в высоком разрешении.

Издание также отмечает, что зонд ОАЭ прибыл днем ранее китайского аппарата Tianwen-1, который должен доставить небольшой марсоход к красной планете.

А уже 18 февраля, на орбиту Марса прибудет американский марсоход Perseverance.