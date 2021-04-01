Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)

С 1 апреля украинских потребителей услуг ожидает ряд изменений. Вопреки прогнозам некоторые из них достаточно положительные. Так, в Украине станет больше бесплатных медицинских услуг, а тарифы на газ остались без критического роста. О каких еще изменениях важно знать украинцам - в обзоре "Телеграфа".

Тарифы

Цены на электричество вопреки ожиданиям остаются неизменными. Об этом на очередном заседании Кабинета министров заявлял премьер Денис Шмыгаль.

"Цена на электроэнергию остается без изменений, 1,68 грн/кВт. Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию людям по льготной цене", - говорил Шмыгаль.

Кроме того, 31 марта истекает срок действия постановления Кабмина о сдерживании цены на газ. Уровень, выше которого нельзя было поднимать стоимость голубого топлива составлял 6,99 грн/куб. м. Несмотря на мнение, что цены начнут катастрофически расти по окончанию отопительного сезона, в апреле они поднялись не критично. Сейчас Кабмин поставил условие перед поставщиками газа: сначала понять, какая будет цена на топливо, а затем уже предлагать ее населению.

Сейчас 14 предприятий немного демпингуют голубое топливо (см. Инфографику).

Так, в апреле 2021 самый дешевый тариф составляет 6,70 грн/куб. м. Одна из компаний-поставщиков начала апрельский демпинг. Далее цены растут и три поставщика выставляют 6,75 грн/куб. м по Украине. Остальные компании, которые решили сделать голубое топливо дешевле, чем в отопительный сезон, недалеко ушли от отметки 6,99 грн/куб. м. Одна предлагает цену в 6,85 грн/куб. м, три других вместе с "Нафтогазом" поднимают ее на одну копейку. А ближе всего в интервале от 6,88 грн/куб. м до 6,98 грн/куб. м отметились 7 компаний.

Медицинские услуги

С 1 апреля в Украине появится новая Программа медицинских гарантий-2021. Согласно ей бесплатных услуг стало больше.

Список бесплатных лекарств, предоставляемых в рамках программы "Доступные лекарства" (реимбурсация - Авт.), пока не меняется. С июля в нем появятся инсулин и препараты, которые употребляют при расстройствах психики и эпилепсии. Вообще исчезла бесплатная диагностика и лечение онкобольных. Но! (см. инфографику).

С апреля Минздрав запускает систему электронных рецептов. Сейчас такая система работает только для лекарств, предоставляемых в рамках реимбурсации. Как будет работать общая система электронных рецептов - еще не известно.

К сожалению с обобщением "реагирования на инфекционные заболевания и эпидемии" исчезла программа медицинской помощи мобильным бригадам, которые борются с коронавирусом.

Сейчас государство позаботилось и выделило немного денег на бесплатное лечение пациентов за их налоги. В такие услуги по Программе медгарантий-2021 входят три пункта:

Кроме того, в Украине начнет летать скорая помощь. Это не первоапрельская шутка. В стране начинают работать пункты Системы авиационной безопасности МВД. Первые появятся во Львовской области. К таким системам авиабезопасности войдут медики. Они будут летать на вертолетах и самолетах вместе с пилотами и спасать граждан. На летательном средстве можно будет доставить пациента в больницу.