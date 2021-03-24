Медики во время пандемии массово едут за границу: неутешительная статистика в цифрах

Украине сейчас не хватает почти 70 тысяч медиков различных специальностей и профессий. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова.

Сколько не хватает врачей и отдельно медицинских работников

"По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020, в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 в Украине освободились более 5000 врачей специализированной звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи", - передает Центр Разумкова.

"Телеграф" также обратился в Минздрав с запросом о количестве персонала. Мы получили отчет о состоянии медицинских кадров в 2021 году. Согласно ответу министерства, на территории Украины без Крыма и оккупированной части Донбасса, граждане обеспечені 36 врачами на каждые 10 тысяч населения. При том, что необходимо 44 доктора. Дефицит персонала составляет почти 20%. Штатные должности совмещают 85% врачебных кадров.

Сколько медицинских специалистов уехало работать за границу

И пока во время пандемии врачи массово увольняются из украинских медучреждений, большинство едет работать за границу. В частности, только в Польше заявления на работу подали уже 5 тысяч специалистов из Украины. Для стимулирования перетока кадров власть западных соседей пошла на радикальные для себя шаги, чтобы украинские специалисты могли там работать.

"В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысячи медицинских сестер Украины. Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял т.н. "Ковидный акт", соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей", - говорится в отчете Центра Разумкова.

Более того, Польша весомо повысила зарплаты именно тем украинцам, которые лечат больных коронавирусом.

Дальше хуже

В рамках медреформы и реорганизации медицинской отрасли часть должностей была сокращена, а медучреждения закрыты. И пока чиновники Минздрава призывают граждан идти работать в медицинские структуры за минимальную зарплату, только за время карантина официально уволили треть (29%) работников сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи. Ситуация продолжает ухудшаться, а заболеваемость и смертность населения от COVID-19 только растет. Понесет ли ответственность за медицинскую катастрофу кто-то из руководства государства - вопрос риторический.