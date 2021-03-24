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Медики во время пандемии массово едут за границу: неутешительная статистика в цифрах

Медики во время пандемии массово едут за границу: неутешительная статистика в цифрах
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

Украине сейчас не хватает почти 70 тысяч медиков различных специальностей и профессий. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова.

Сколько не хватает врачей и отдельно медицинских работников

"По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020, в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 в Украине освободились более 5000 врачей специализированной звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи", - передает Центр Разумкова.

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"Телеграф" также обратился в Минздрав с запросом о количестве персонала. Мы получили отчет о состоянии медицинских кадров в 2021 году. Согласно ответу министерства, на территории Украины без Крыма и оккупированной части Донбасса, граждане обеспечені 36 врачами на каждые 10 тысяч населения. При том, что необходимо 44 доктора. Дефицит персонала составляет почти 20%. Штатные должности совмещают 85% врачебных кадров.

Врачебные кадры системы Минздрава

Сколько медицинских специалистов уехало работать за границу

И пока во время пандемии врачи массово увольняются из украинских медучреждений, большинство едет работать за границу. В частности, только в Польше заявления на работу подали уже 5 тысяч специалистов из Украины. Для стимулирования перетока кадров власть западных соседей пошла на радикальные для себя шаги, чтобы украинские специалисты могли там работать.

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"В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысячи медицинских сестер Украины. Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял т.н. "Ковидный акт", соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей", - говорится в отчете Центра Разумкова.

Более того, Польша весомо повысила зарплаты именно тем украинцам, которые лечат больных коронавирусом.

Зарплаты украинских врачей в двух странах

Дальше хуже

Состояние медицины в Украине

В рамках медреформы и реорганизации медицинской отрасли часть должностей была сокращена, а медучреждения закрыты. И пока чиновники Минздрава призывают граждан идти работать в медицинские структуры за минимальную зарплату, только за время карантина официально уволили треть (29%) работников сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи. Ситуация продолжает ухудшаться, а заболеваемость и смертность населения от COVID-19 только растет. Понесет ли ответственность за медицинскую катастрофу кто-то из руководства государства - вопрос риторический.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Польша, Медицина, МЗ, Коронавирус.
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