Бесплатной медицины в Украине нет, и никогда не было, - замминистра Ирина Микичак

На девятом месяце борьбы с коронавирусом проблемным местом украинской медицины остается кислород. Почему больницы оказались не готовы и что делается сейчас? Почему зарплата врачей де-факто зависит от воли главного врача? Почему отечественную медицину никак нельзя назвать бесплатной? Ответы на все эти «почему» - во второй части интервью заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак. Первую часть беседы читайте здесь.

- Медреформа позволила семейным врачам зарабатывать гораздо большие суммы, однако со временем, как рассказывают сами врачи, все по сути вернулось в предыдущую схему, когда главный врач распределяет премии и т.д., а семейный получает те же 8000 гривен и должен иметь хорошие отношения с главным врачом (фактически - зависит не от пациентов, а от руководства медучреждения). Что вам известно об этой ситуации?

- Да, это действительно правда. Фактор руководителя самом деле, иногда очень ощутим. И здесь есть поле для широкой профессиональной дискуссии вместе с юристами и экономистами, как уберечь медиков от таких неэффективных руководителей. Одним из реальных рычагов влияния является создание наблюдательных советов в коммунальных некоммерческих предприятиях (КНП).

НСЗУ, как организация, которая покупает медицинскую услугу также в какой-то степени должна анализировать структуру расходов. Аналогично и владелец больницы должен рассматривать и утверждать финансовый план КНП. На мой взгляд, должны быть определенные рекомендованные рамки. К примеру, 50% средств, привлеченных от Программы медицинских гарантий (ПМГ) и других разрешенных источников, больница тратит на зарплаты и стимулирующие доплаты, еще 15% например на медикаменты, еще определенный процент инвестирует в развитие, обучение медперсонала. Капитальные расходы на ремонты, оборудование, коммунальные услуги должны дофинансироваться из местных бюджетов, которые в результате децентрализации стали гораздо богаче. Вот ярким примером является история с кислородом.

Во многих местах кислород не готовили, думали, что пронесет

- Кстати, почему с марта месяца никто не занимался обеспечением больниц кислородом? Искали большое количество ИВЛ, а вот кислород остался без внимания? Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в недавнем интервью сообщил, что сейчас 50% койко-мест обеспечены кислородом. Какая информация у вас?

- Кислород и кислородные магистрали аналогично как и энергосети и пожарная безопасность - это зона особой ответственности главного врача/директора медучреждения, а также его работодателя и владельца заведения - местного совета. Этим точно не должны заниматься ни министр, ни НСЗУ, и на 300% это не работа для Офиса президента. Каждая больница имеет лицензию, табель оснащения медицинского учреждения, договор с НСЗУ. Все эти документы предусматривают наличие в учреждении системы медицинских газов. Без этого нет реанимации, операционной, пульмонологии, выхаживания недоношенных детей. Респираторная терапия является составляющей многих протоколов лечения. Врачи, работающие по протоколам, учитывая также и клинический опыт формируют потребности больницы для обеспечения эффективной медицинской помощи.

С начала пандемии Минздрав неоднократно на наших совещаниях с руководителями областей и больниц обращали внимание на необходимость увеличения мощностей кислородной сети. Ведь те же аппараты ИВЛ нуждаются в кислороде. Мы в Минздраве определили потребность в обновлении парка дыхательной техники. Мы также рекомендовали увеличить численность в больницах мониторов пациента, пульсоксиметров, концентраторов, обратить особое внимание на системы энергообеспечения.

Когда в больницах было много кислородных сетей. Даже в санаториях была популярна «кислородная пенка». В какой-то момент от кислородной терапии начали отказываться. Врачи стали больше пользоваться медикаментозным лечением. Тем более предложений становилось предостаточно. Оставили (кислород - Авт.) в реанимации, может еще в 1-2 отделениях в больнице. Организуя телемосты с коллегами из Китая, Италии, США, Израиля, Польши спрашивали у коллег, что и как правильно организовать для оказания помощи пациентам с COVID. Поскольку проведение ремонтных работ - это статья расходов местных бюджетов, то и Минздрав, и штаб ТБиНС неоноразово отмечали: кислород! Кислород! НЕ аппараты ИВЛ, а концентраторы и кислородные магистрали должны быть в приоритете. Должна заметить, что во многих областях с апреля в ковид-больницах начали проводить магистрали, устанавливать кислородные станции вместо баллонов и цистерн.

- Что касается ситуации на местах. Волонтер Леся Литвинова опубликовала пост в Facebook, цитирую: "На днях позвонил крупный чиновник от медицины и совершенно искренне признался, что в Минздраве не знают реальной ситуации, главврачи рапортуют, что у них все хорошо и они всем обеспечены". Что можете сказать о коммуникации с главными врачами?

- Это неправда. Главные врачи не рапортуют Минздраву, что в них все хорошо. У нас широкая коммуникация с медицинскими работниками - личная, через социальные сети, зум-совещания. Общаемся постоянно, советуемся, ссоримся, обсуждаем. Не раз коллеги на совещаниях не сдерживают себя. У них достаточно проблем. Особенно много вопросов касается задержек финансирования от НСЗУ. Часто помогаем в решении достаточно различных проблем от зарплаты, лицензий до транспортировки пациентов или поиска транспорта для перевозки кислородных баллонов. Плюс все мы, и министр, и заместители много ездим Украины и общаемся с врачами, медсестрами, пациентами. Не думаю, что Леся Литвинова была там, где я бываю. С руководителями на местах идет нормальная честная коммуникация. Бывает, конечно, что после острых разговоров или рекомендаций принять определенные управленческие решения, местные руководители пытаются нажаловаться выше, что о них как-то не так сказали.

В конце концов какой смысл что-то скрывать? Здесь у нас не соцсоревнование, речь идет о человеческих жизнях.

- Какая сейчас ситуация с кислородом?

- Еще в первых рекомендациях лечения коронаболезни, а затем уже и в протоколе Минздрава по лечению СOVID-19 однозначно рекомендуется кислородная поддержка пациентов. Собственно протокол является основным документом для организации медпомощи. Соответственно каждая больница, каждая местная администрация должна безотлагательно организовать инфраструктуру для реализации протокола: маршруты пациентов, инфекционный контроль, медикаменты, система газоснабжения. Убеждать людей, что Минздрав не организовал кислород в ту или иную больницу - это то же, что Минздрав должен был прийти и обустроить в больнице операционную или родзал.

К сожалению, так случилось, что на местах многие ждали, что пронесет. Оценив ситуацию, правительство поручило областным администрациям обеспечить 80% койко-мест доступом к кислороду. Чтобы активизировать работу областей по кислороду правительство выделило две целевые субвенции для больниц - в размере 1,5 млрд грн.

Минздрав не ищет виновных. Мы решаем проблемы - например, постоянно работаем с заводами-поставщиками кислорода. В начале пандепидемии было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18. Продолжается работа по организации производства в Украине кислородных концентраторов.

Сейчас есть области, которые справляются, но есть и довольно проблемные. Например, высокий удельный вес коек с кислородом в Хмельницкой области - 70%. В то же время проблемными до сих пор являются Донецкая, Луганская, Закарпатская, Ровенская, Одесская, Днепропетровская области.

В больницах нужно много рабочих рук

- На одном из брифингов вы предложили предпринимателям, у которых проблемы с бизнесом, идти работать в структуры Минздрава, в частности в больницы. Если говорить конкретно, что именно Минздрав может предложить?

- В системе Минздрава всегда была проблема с техническим персоналом. Ставка водителя "скорой" - 2500 гривен. Все доплаты, которые удавалось добиться из местных бюджетов, дотягивали зарплату до минимальной (с 1 сентября 2020 года "минималка" составляет 5000 гривен - Авт.). Когда больницы стали коммунальными некоммерческими предприятиями, то они могут сами устанавливать уровень заработной платы, в зависимости от ресурса. Сейчас в системе "екстренки" более 10% должностей водителей являются вакантными, однако фактически надо еще больше.

Например, пока какая-то транспортная компания простаивает, ее работник может сесть на "скорую". У нас есть большая потребность в рабочих профессиях, сантехники, электрики, охрана. Также нужны молодые медработники, работники кухни.

- На минимальную зарплату?

- Уровень оплаты определяет больница. Как правило, речь идет о минимальной зарплате.

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- Но это "мизерная" зарплата. Можем ли мы сейчас говорить о бесплатной медицине в Украине?

- Не можем. Это лишь декларация. Медицина в Украине никогда не была бесплатной. Стоимость медицинских услуг высокая, они финансируются из средств налогоплательщиков, но сумма, предусмотренная в бюджете государства на медицинскую отрасль, не позволяет избавиться от доплат из кармана пациента. Поэтому у нас не хватает средств на зарплату, на лекарства, на оборудование. А параллельно процветают теневые платные услуги.

Рост зарплат спровоцировал конфликты среди медиков

- За счет чего ситуация может исправиться?

- С началом медреформы в среде медиков неожиданно появилось определенное противостояние. Семейные врачи стали получать более высокую зарплату, а "екстренка" и "стационары" остались на том же уровне. В медицинском сообществе возникла нездоровая конфликтная атмосфера.

По тому же принципу, когда платится за услугу, то профинансироваться это должно так, чтобы пациент получил все медикаменты, чтобы он находился вбезопасных и комфортных условиях, а врач получил зарплату, которая должным образом оценивает его работу и является конкуретной с соседними государствами, которые подстерегают наших медиков. В апреле 2020 стартовал второй этап медреформы. Было много «плача», что Минздрав останавливает медреформу. А мы работали над тем чтобы не закрылись больницы, которые из-за неадекватно низких тарифов пакетов НСЗУ получили финансирование на 50-70% меньше предыдущих лет. На 2021 год тарифная политика изменена. Вопрос, будет ли на это в бюджете финансовый ресурс.

- Ковидный фонд. Почему Минздрав получил гораздо меньше, чем потратили на дороги и полицию? В чем, по вашему мнению, секрет такого распределения?

- Вообще этот фонд является "антикризисным", его цель преодоления пандемии и ее последствий, а не только финансирование медицинской помощи.

Часть денег из фонда ушла в НСЗУ, часть потратили на покупку оборудования, тестов, реактивов. До сих пор проблем с получением дофинансирования из ковидного фонда у нас не было. Я считаю, что имеет место манипулятивная коммуникация. Местные органы власти постоянно говорят, что они ничего не получили от государства на преодоление эпидемии. Да, областные и городские советы ничего не получили, не могут распределить по своему усмотрению. Но по ковид-пакетах НСЗУ больницы получили совсем немалое финансирование. Преодоление пандемии - это совместная работа и сочетание финансирования из всех возможных источников.

Жесткий карантин реально работает

- Насколько эффективен карантин выходного дня?

- Как врач, я сторонник жестких карантинных мер. Только полноценный карантин, когда ограничения и запреты выполняются всеми безусловно, остановит цепочку передачи вируса. Контролировать соблюдение карантина должен каждый из нас. Сам себя прежде всего. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в государстве нашли компромиссный вариант в виде карантина выходного дня. Как один из сценариев на пути противостояния пандемии.

Мы общались с ключевыми эпидемиологами страны, они в один голос говорят, что идеальным был бы жесткий карантин, однако в нашей ситуации остановка хотя бы на один день уже даст определенный результат. Карантин выходного дня ограничивает мобильность людей. Например, если торговый центр закрыт, то человек туда не пойдет, вот и вся логика.

- Как насчет общественного транспорта?

- Транспорт - это артерия жизнедеятельности государства. Чтобы медики, пекари, аптекари и электрики, пожарные могли доехать до своей работы, то им надо сесть в транспорт.

- Карантин выходного дня - эффективен? (разговор состоялся в пятницу, 27 ноября. Позже министр Максим Степанов признал неэффективность карантина выходного дня и правительство его отменило - Авт.)

- Пока рано подводить итоги, но есть определенный спад госпитализации. Если бы его (карантина - Авт.) придерживались, то результат был бы лучшим.

- Насколько реальным есть введение локдауна?

- Введение локдауна обсуждается, готовится план поддержки бизнеса, как будет работать транспорт и т.д. Жесткий карантин работает - это реально останавливает распространение вируса.

- Мы можем повторить опыт Италии, когда врачам приходилось решать, кто будет жить, а кто - нет?

- Все может быть. Но верю, что мы имеем ресурс выстоять.

- Дворец спорта станет госпиталем?

- Готовность к открытию временных госпиталей есть. Имея так много зданий в медицине, мы будем надеяться, что не дойдем до открытия госпиталей еще и на стадионах. Польша пошла таким путем, потому что у них не было такого количества инфраструктуры в медицинской сфере. Мы рассматриваем различные варианты.

- Виктор Ляшко на днях заявил о том, что Украина получит 8 млн доз вакцины для вакцинации 4 млн населения. Кто будет поставщиком и каким образом вакцину распределят по стране?

- Мы с лета вели переговоры с альянсом COVAX, пока наша страна включена в систему квотирования и получит определенное количество доз в соотношении к населению.

Первыми вакцину получат: медики, работники критической инфраструктуры (энергетики, ГСЧС, полиция), пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

Нам нужно понимать, что вакцинация 20% населения не спасет ситуацию. Медикам нужно получить хотя бы минимальную паузу для того, чтобы восстановиться и дальше спасать жизни. Поэтому, скажу банальную вещь, нужно придерживаться карантина - носить маски, мыть руки, держать социальную дистанцию и так далее. В ближайшее время мы обречены жить в таком личном карантине.

Автор: Ярослав Жаренов