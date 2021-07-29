Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом

Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)

Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Твиттер

На северо-востоке Афганистана в провинции Нуристан погибли как минимум 40 человек вследствие потопа, еще приблизительно 150 людей пропали без вести.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Талибы - участники радикального исламского движения суннитского направления - сейчас держат под контролем территорию, разрушенную стихией и говорят, что количество жертв значительно большее, чем рассказывают в СМИ.

В районе, расположенном примерно в 355 км от столицы Афганистана Кабула, спасатели продолжают искать людей, которые пропали во время наводнения и больше не появлялись.

«В поселке Бега-Мирдеш... было около 700-800 домов. Все они были разрушены», - рассказал житель затопленного района Абдул Рахман. Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм заявил, что в районе, находящемся под контролем талибов, правительство отключило средства связи.

Представитель «Талибана» Забиулла Моджахид говорит, что боевики позволят представителям служб помощи и невооруженным чиновникам попасть в разрушенный стихией район, ведь речь идет о человеческих жизнях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на севере Италии в районе Ломбардия озеро Комо вышло из берегов и затопило близлежащие селения.

Напоминаем, что наводнение в Индии лишило жизни по меньшей мере 138 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 166

Все по теме:

Наводнение, Афганистан, Потоп, Афганские талибы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
03 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
04 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
05 Бразилию сковывают морозы и засыпает снегом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги съезда партии &quot;Голос&quot;: Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Покушение на сотрудника СБУ? На Луганщине под машиной правоохранителя нашли предмет, похожий на взрывчатку
Покушение на сотрудника СБУ? На Луганщине под машиной правоохранителя нашли предмет, похожий на взрывчатку
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь