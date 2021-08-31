"Драма виходу з Афганістану": США будуть довго відходити від хаотичної евакуації з Кабула

Америка опинилася перед грандіозними викликами

Політолог Лілія Шевцова пояснила, чому США чекає довгий шлях "реабілітації" після завершення майже 20-річної місії в Афганістані і з якими викликами доведеться зіштовхнутися Америці.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"УДАР ПО НИРКАХ і ЩО З ЦЬОГО СЛІДУЄ.

США завершили свій відхід з Афганістану, який вже прозвали американським «Дюнкерком». Двадцятирічна війна закінчена. Америці ще доведеться болісно приходити до тями після шоку, болю, відчаю і дезорієнтації хаотичної евакуації з Кабула.

Світ завмер, чекаючи куди тепер поверне єдина наддержава. Як би кому не хотілося, Америка продовжує визначати світовий вектор, а решта гравців змушені пристосовуватися до неї, обурюючись або огризаючись.

Тим часом, Америка опинилася перед грандіозними викликами. По-перше, потрібно впоратися з поразкою, паралізуючою державу, яка звикла демонструвати непереможність. По-друге, потрібно повернути втрачену довіру союзників і тих, хто намагається знайти укриття під американською «парасолькою». По-третє, необхідно вирішити, як відтворювати себе: через ізоляцію від світу або через залучення у світові справи. Америка перенапружилася і їй необхідно зайнятися собою. Але справа в тому, що збереження внутрішньої впевненості великої нації можливе лише через її потужну присутність на світовій сцені…

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США завершили 20-річну місію в Афганістані, повністю вивели війська і покинули країну. Таліби після цього відсвяткували "перемогу" безліччю пострілів біля аеропорту Кабула