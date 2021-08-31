Вместо Кабула: МИД Украины ищет дополнительные пути эвакуации из Афганистана

Посольство Украины в Таджикистане уточняет данные и количество людей, которые хотят эвакуироваться из Афганистана.

Эвакуация украинцев из Афганистана буде продолжаться. За предыдущие шесть рейсов самолетами Украины из Кабула вывезли 650 человек — граждан разных государств. В связи с ростом рисков жизни в Афганистане, увеличилось количество людей, которые просят их увести.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что в МИД и посольство Украины в Таджикистане обращается много людей с просьбами про эвакуацию. Их точное количество уточняется. После 31 августа, когда "Талибан" занял международный аэропорт в Кабуле, пути эвакуации могу измениться.

Разрабатываются возможности эвакуации по наземным маршрутом, либо использование других аэропортов.

Сейчас посольство собирает данные украинцев, которые запросили возвращение на родину, им позже сообщат все детали и инструкции. Николенко отметил, что шумиха вокруг эвакуации создает риск для процесса.

Ранее "Телеграф" писал, что США закончили эвакуацию своих граждан и военных из Афганистана, после этого в аэропорт вошли талибы.