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Замість Кабула: МЗС України шукає додаткові шляхи евакуації з Афганістану

Автор
Г. Михайлова
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Замість Кабула: МЗС України шукає додаткові шляхи евакуації з Афганістану Новина оновлена 31 серпня 2021, 10:53
Евакуація з Кабула.

Посольство України в Таджикистані уточнює дані та кількість людей, які хочуть евакуюватися з Афганістану.

Евакуація українців з Афганістану буде тривати. За попередні шість рейсів літаками України з Кабула вивезли 650 осіб — громадян різних держав. У зв’язку із зростанням ризиків життя в Афганістані, збільшилася кількість людей, які просять їх вивести.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Спікер українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що в МЗС і посольство України в Таджикистані звертається багато людей з проханнями про евакуацію. Їх точна кількість уточнюється. Після 31 серпня, коли "Талібан" зайняв міжнародний аеропорт в Кабулі, шляхи евакуації можу змінитися.

Розробляються можливості використання наземних маршрутів, або використання інших аеропортів.

Зараз посольство збирає дані українців, які запросили повернення на батьківщину, їм пізніше повідомлять всі деталі і інструкції. Ніколенко зазначив, що галас навколо евакуації створює ризик для процесу.

Раніше "Телеграф" писав, що США закінчили евакуацію своїх громадян і військових з Афганістану, після цього в аеропорт увійшли таліби.

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