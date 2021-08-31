Америка завершила свое долгое пребывание в Афганистане

В ночь на 31 августа последний американский военный покинул Кабул, передав контроль над столичным аэропортом в руки "Талибана". Это событие, безусловно, вошло в историю, поставив точку в 20-летнем пребывании военных США в Афганистане. "Телеграф" проанализировал, как на это отреагировала западная пресса.

США заявляют, что Америка начала новую главу в отношениях с Афганистаном. И вестись они будут с помощью дипломатии, пишет британская телерадиовещательная организация "BBC" на своем сайте.

Вскоре после того, как последний американский самолет вылетел из Кабула, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что талибы должны будут уважать права женщин.

Но Лина АбиРафех, эксперт по правам женщин, работавшая в Афганистане с 2002 по 2006 год, говорит, что женщины уже живут в страхе.

"Страх парализует, а неопределенность — тормозящий фактор. Люди просто не хотят выходить на улицу. В то же время женщин, которые активно работали в секторе здравоохранения, попросили выйти и начать работать, и они это делают, но они также по-прежнему испытывают опасения", — заявила АбиРафе в программе "Newsday BBC World".

Она добавила, что до захвата власти в стране было много надежд.

"Афганские женщины активно работают и действительно демонстрируют свои таланты и обретают все эти новые свободы. И все это прямо сейчас находится под угрозой из-за того, что происходит в стране. Так что это очень тревожно для них, особенно для молодого поколения женщин, которые не испытали на себе издевательств или ограничений талибов", — сказала она.

Рынки и закусочные открыты, но радости больше нет

Город Мазари-Шариф, который часто называют культурной столицей Афганистана, является свидетелем значительного ограничения свобод, которыми люди пользовались до прихода к власти талибов.

Город очень многолик. Считается, что это место рождения исламского поэта-мистика Джалалуддина Руми, а также это место, которое традиционно было центром сопротивления талибам.

Улицы городов изменились после прихода к власти талибов

Хасан, который рассказывал "BBC" о том, какая была жизнь при правлении "Талибана", заявил о том, как многое изменилось за такое короткое время.

"Рестораны сейчас открыты, но вы почти не видите в них женщин, вы уже не встретите молодежи, в том числе девушек, прикованных к своим мобильным телефонам, смотрящих фильмы, играющих в видеоигры или создающих контент для социальных сетей", - рассказал мужчина.

"Трудно поверить, с какой скоростью нарушаются эти уже ставшие привычными свободы. Я посетил Мазари-Шариф в 2014 году и обнаружил, что это очень динамичный город. В магазинах продавалась современная одежда, как для женщин, так и для мужчин. Электронные магазины были полны современных гаджетов", - с грустью поведал он.

"Талибан" не позволил некоторым американцам добраться до аэропорта

По словам официальных лиц, когда последний американский самолет вылетел из Афганистана, в аэропорт все еще пытались попасть американские граждане и некоторые афганцы, которых могли вывезти из страны.

На пресс-конференции ранее генерал Маккензи, командующий вооруженными силами США, подтвердил, что примерно 100–250 американцев либо не смогли прибыть в аэропорт вовремя, либо не смогли сесть в самолет.

Один ветеран армии США, который говорит, что помогает координировать спасательные операции из своего дома в Коннектикуте, сказал, что, в конце концов, талибы отказались пропустить многих. Он написал в Твиттере, что контактировал с некоторыми из них.

"С "Талибаном" стало просто невозможно координировать свои действия, когда все приближается к концу. Они отказались сотрудничать с людьми, отвечающими за безопасность у ворот аэропорта", — сказал он.

"Талибан", ранее свергнутый американскими силами, снова у власти

Интернет-издание "NBC News" на своем сайте пишет о том, что спустя почти 20 лет, огромных человеческих потерь и финансовых расходов в размере 2,3 триллиона долларов Америка вышла из самой продолжительной войны.

Президент Джо Байден наблюдал за окончанием вывода Соединенных Штатов из Афганистана в понедельник, когда последний самолет с военными покинул аэропорт в Кабуле. Военные чиновники заявили, что заключительная операция прошла гладко при содействии талибов, но многие в США и во всем мире задавались вопросом, что же было достигнуто после таких колоссальных жертв.

"Талибан", свергнутый вторжением под руководством США в 2001 году, уже вернулся к власти, удивительно быстрым наступлением сместив поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство.

"За последние 17 дней наши войска выполнили самую крупную воздушную перевозку в истории США, эвакуировав более 120 тыс граждан США, граждан наших союзников и афганских союзников Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Байдена.

"Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось", — сказал он, добавив, что обратится к нации во вторник, 31 августа.

Читайте также: Категория Мир После захвата Кабула талибы применяют репрессии к местным жителям: что там происходит В Афганистане несмотря на заверения лидеров Талибана, боевики применяют насилие на улицах захваченных городов

Но последнее слово может быть за талибами.

"Без сомнения, талибы — победители", — сказал в четверг в интервью изданию "NBC News" пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид, — "Этой войне не было оправдания".

Боевики говорят, что они стали менее жесткими после деспотической и воинственной теократии их последнего режима. Но их быстрый захват власти вызвал глубокий гнев , как у афганских мирных жителей, которым теперь приходится жить под игом боевиков, так и у друзей и родственников американских военнослужащих, которые отдали свои жизни.

США после атаки террориста-смертника нанесли ответный удар с беспилотника по цели, которая, по их словам, была группировкой «Исламское государство Хорасан» или ИГИЛ-К, которая представляла «неминуемую угрозу» для аэропорта.

Тысячи отчаявшихся афганцев в течение нескольких недель бродили по периметру аэропорта, отчаянно пытаясь сесть на самолеты, обещающие новую жизнь на Западе. По воздуху перевезено более 80 тыс человек, в том числе 6 тыс американцев.

Но большинству афганцев, которые хотели уехать, теперь осталось только наблюдать, как последние самолеты, связанные с официальным выводом американских войск, взлетали с взлетно-посадочной полосы.

"Талибан" называет Афганистан "свободной страной" и приветствует уход США

Международная телекомпания и интернет-издание "Aljazeera" на своем сайте передает слова представителей Талибана о том, что поражение США является уроком для всех остальных. При этом они заявляют, что хотят "хороших отношений" с остальным миром.

"Талибан" утверждает, что Афганистан является "свободной и суверенной" страной, приветствуя вывод американских войск после 20 лет оккупации, описывая их уход как "исторический момент".

Боевики "Талибана" во вторник, 31 августа взяли под свой контроль аэропорт Кабула, когда последние солдаты США вылетели из страны. Праздничная стрельба и салют осветили ночное небо Кабула.

Выступая во вторник перед журналистами из аэропорта Кабула, официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал: "У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является свободным и суверенным государством".

"Америка потерпела поражение… и от имени моей нации мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", — сказал он.

Муджахид также пообещал афганцам "защищать свободу, независимость и исламские ценности".

Ранее генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, объявил, что последние американские войска покинули Кабул незадолго до полуночи по местному времени.

"Мы не вытащили всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы все равно не вытащили бы всех, кого хотели".

Президент США Джо Байден назначил 31 августа крайним сроком вывода американских войск.

В Афганистане по прежнему находятся граждане Великобритании

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, количество британских граждан, все еще находящихся в Афганистане, составляет несколько сотен.

"Я знаю, что количество граждан Великобритании, находящихся в Афганистане, за что в первую очередь отвечает министерство иностранных дел, составляет… несколько сотен, учитывая, что мы вывезли в общей сложности 5 тыс человек", — сказал Рааб изданию "Sky News".

"Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении аэропортом Кабула и должен как можно скорее обеспечить безопасность аэропорта, чтобы люди, желающие покинуть Афганистан, могли сделать это коммерческими рейсами.

"Постановление Совета безопасности о безопасности аэропорта должно быть выполнено. Ведутся переговоры с катарцами и турками об управлении аэропортом. Мы должны потребовать, чтобы доступ в аэропорт был безопасным", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Ле Дриан также сказал, что Франция должна продолжать оказывать давление на талибов, но не ведет с ними переговоров.

Посольство США будет оказывать помощь гражданам в Афганистане из Катара

Посольство США в Кабуле приостановило работу во вторник, 31 августа, сообщается на официальном веб-сайте посольства.

"Пока правительство США вывело свой персонал из Кабула, мы продолжим оказывать помощь гражданам США и их семьям в Афганистане из Дохи, Катар", — говорится на сайте.

Запад перед дилеммой наркотиков в Афганистане

Интернет-издание "Politico" в статье на своем сайте касается очень важного вопроса послевоенного Афганистана.

Торговля опиумом составляет жизненно важную часть валового внутреннего продукта, а выращивание мака обеспечивает жизнь и средства к существованию в большинстве провинций.

"Талибан" пообещал положить конец своей зависимости от незаконной торговли наркотиками. Но успех может зависеть от народов, которые сейчас борются за эвакуацию своих граждан из кошмара, управляемого талибами.

Прекращение зависимости экономики Афганистана от доходов от производства и продажи наркотиков будет непростым делом. Торговля опиумом составляет жизненно важную часть валового внутреннего продукта, а выращивание мака обеспечивает жизнь и средства к существованию в большинстве провинций.

По оценкам ООН, в 2020 году афганские фермеры произвели около 2300 тонн опия. На его долю приходится более 90 процентов незаконных мировых поставок и 95 процентов рынка Великобритании. Несмотря на присутствие Запада, которое закончилось в этом месяце, и несмотря на падение цен, по последним оценкам, производство находится на рекордном уровне. Между тем, увеличение прибыли от метамфетамина приводит к буму выращивания эфедры в Афганистане.

Это не первый раз, когда "Талибан" и правительства западных стран сталкиваются с этой загадкой. Согласно исследованию ООН, талибам удалось подавить производство наркотиков в период с 2000 по 2001 год, во время предыдущего правления, сократив урожай опия более чем на 90 процентов. Но это имело серьезные последствия для власти исламистской группировки.

Во-первых, надежды на то, что этот шаг приведет к дипломатическому признанию со стороны глобальных стран, ни к чему не привели, когда ООН ввела новые санкции за защиту Усамы бен Ладена талибами после 11 сентября.

Еще более проблематичным для "Талибана" является то, что лишение средств к существованию бесчисленных фермеров лишило их внутренней поддержки. Боевики столкнулись с крестьянским восстанием, и последующее отсутствие поддержки способствовало отстранению их от власти, когда западные союзники ввели свои войска в 2001 году.

Некоторые утверждают, что "Талибан" пал в 2001 году, потому что борьба с наркотиками ударила по их собственным финансовым поступлениям. Но Джонатан Гудхенд, профессор Школы восточных и африканских исследований, сказал, что это заблуждение. "Это была политика", — пояснил он, — "Это был растущий стресс и давление, которое оно создавало среди крестьян".

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На этот раз исламисты, похоже, усвоили урок. "Афганистан больше не будет страной выращивания опиума", — сказал официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид на своей первой пресс-конференции после того, как группировка взяла под контроль Кабул. Но его обещание сопровождалось еще одним призывом: "Международное сообщество должно помочь нам".

Предыдущие международные попытки борьбы с наркотиками в Афганистане потерпели неудачу. Западные страны пытались уничтожить посевы опиума и лаборатории по его переработке, но это не имело большого значения. Британия также пыталась помочь рекультивировать землю, но через структуру, которая помогала более богатым землевладельцам, а не работающим на них фермерам, в то время как средства никогда не были достаточно надежными.