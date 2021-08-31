Укр

"По-богатому": авиаперелет Зеленского в США обошелся в миллионы гривен

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США Новость обновлена 31 августа 2021, 13:35
Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США

В рамках визита украинская делегация посетит Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Перелет украинской делегации в Вашингтон обошелся государственному бюджету в 8,4 миллиона гривен. В США чиновники должны посетить еще Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Об этом во вторник, 31 августа, написала журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

Кроме того, журналиста опубликовала копию квитанции, согласно которой авиаперелет украинского самолета в США, посещение некоторых американских и возвращения в Украину стоили 8 417 568 гривен.

Стоимость перелета Зеленского в США
Стоимость перелета Зеленского в США

При этом, как отмечает Высоцкая, президент Украины Владимир Зеленский недавно получил 3 355 360 гривен (эквивалент 131 тысячи 680 долларам США) в качестве возмещения командировочных. Вполне вероятно, что речь идет именно о командировке в США, предполагает журналистка, прикрепляя квитанцию об уплате этих средств.

Зеленскому выплачены командировочные
Зеленскому выплачены командировочные

Тем не менее, "Телеграф" обратил внимание, что на сайте публичных закупок Prozorro еще в мае провели тендер на нерегулярные авиационные перевозки литерными рейсами официальных делегаций во главе с Президентом Украины и выделили на это 67 529 450 гривен.

Средства, выделенные на авиаперелеты официальных делегаций Украины
Средства, выделенные на авиаперелеты официальных делегаций Украины

Напомним, как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский вместе с женой Еленой и украинскими чиновниками уже прибыл в США. В рамках визита украинская делегация встретится с американскими чиновниками и подпишет ряд документов. При этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в США будет заниматься культурными вопросами.

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