"По-багатому": авіапереліт Зеленського у США обійшовся у мільйони гривень

У рамках візиту українська делегація відвідає Вашингтон, Сан-Франциско і Лос-Анджелес

Президент України Володимир Зеленський прибув у США на зустріч з американським колегою Джо Байденом. Лише переліт української делегації у Вашингтон обійшовся державному бюджету у 8,4 мільйони гривень. У США чиновники мають відвідати ще Сан-Франциско і Лос-Анджелес.

Про це у вівторок, 31 серпня, написала журналістка Тетяна Висоцька на власній сторінці у Facebook.

Крім того, журналіста опублікувала копію квитанції, згідно з якою авіапереліт українського літака у США, відвідування деяких американських та повернення в Україну коштували 8 417 568 гривень.

Вартість перельоту Зеленського у США

При цьому, як зазначає Висоцька, президент України Володимир Зеленський нещодавно отримав 3 355 360 гривень (еквівалент 131 тисячі 680 доларам США) у якості відшкодування за відрядження. Цілком ймовірно, що йде саме про відрядження у США, припускає журналістка, прикріплюючи квитанцію про сплату цих коштів.

Відшкодування Зеленському виплачені за відрядження

Тим не менш, "Телеграф" звернув увагу, що на сайті публічних закупівель Prozorro ще у травні провели тендер на нерегулярні авіаційні перевезення літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з Президентом України і виділили на це 67 529 450 гривень.

Кошти, виділені на авіаперельоти офіційних делегацій України

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою та українськими чиновниками вже прибув у США. У рамках візиту українська делегація зустрінеться з американськими чиновниками та підпише ряд документів. При цьому перша леді України Олена Зеленська повідомила, що в США буде займатися культурними питаннями.