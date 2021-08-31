Рус

"По-багатому": авіапереліт Зеленського у США обійшовся у мільйони гривень

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
173
Володимир та Олена Зеленські прибули з офіційним візитом у США Новина оновлена 31 серпня 2021, 13:35
Володимир та Олена Зеленські прибули з офіційним візитом у США

У рамках візиту українська делегація відвідає Вашингтон, Сан-Франциско і Лос-Анджелес

Президент України Володимир Зеленський прибув у США на зустріч з американським колегою Джо Байденом. Лише переліт української делегації у Вашингтон обійшовся державному бюджету у 8,4 мільйони гривень. У США чиновники мають відвідати ще Сан-Франциско і Лос-Анджелес.

Про це у вівторок, 31 серпня, написала журналістка Тетяна Висоцька на власній сторінці у Facebook.

Крім того, журналіста опублікувала копію квитанції, згідно з якою авіапереліт українського літака у США, відвідування деяких американських та повернення в Україну коштували 8 417 568 гривень.

Вартість перельоту Зеленського у США
Вартість перельоту Зеленського у США

При цьому, як зазначає Висоцька, президент України Володимир Зеленський нещодавно отримав 3 355 360 гривень (еквівалент 131 тисячі 680 доларам США) у якості відшкодування за відрядження. Цілком ймовірно, що йде саме про відрядження у США, припускає журналістка, прикріплюючи квитанцію про сплату цих коштів.

Відшкодування Зеленському виплачені за відрядження
Відшкодування Зеленському виплачені за відрядження

Тим не менш, "Телеграф" звернув увагу, що на сайті публічних закупівель Prozorro ще у травні провели тендер на нерегулярні авіаційні перевезення літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з Президентом України і виділили на це 67 529 450 гривень.

Кошти, виділені на авіаперельоти офіційних делегацій України
Кошти, виділені на авіаперельоти офіційних делегацій України

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою та українськими чиновниками вже прибув у США. У рамках візиту українська делегація зустрінеться з американськими чиновниками та підпише ряд документів. При цьому перша леді України Олена Зеленська повідомила, що в США буде займатися культурними питаннями.

На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
В регіонах
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Категорія
Наслідки штормового вітру в Києві.
Зламані повалені дерева і побиті автомобілі: наслідки грози в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Через навчання на кордоні українські військові будуть в повній бойовій готовності
Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО
Дата публікації
Категорія
Ігор Цвєтов не став фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді в Токіо
Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами
Дата публікації
Категорія
Армія США повністю покинула аеропорт Кабула
США повністю вивели свої війська з Афганістану: як це було і як відсвяткували таліби (відео)