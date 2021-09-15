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Якщо ми розглядаємо нашим основним противником армію РФ, то "Залізний купол" мало чим нам допоможе

Автор
Денис Попович
Дата публікації
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Автор
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Залізний купол Новина оновлена 15 вересня 2021, 20:03
Залізний купол

Система ППО "Залізний купол" розроблялася для умов Ізраїлю і не буде ефективною в Україні.

Ізраїльська система ППО "Залізний купол" хоч і показує хороші показники ефективності в Ізраїлі, але буде непридатною для українських умов.

Про це написав журналіст Денис Попович.

"Сьогодні з’явилася інформація про те, що США можуть передати Україні дві батареї ізраїльської системи ППО "Залізний купол", як такий, що не вписується в їх систему протиракетної оборони.

Як людина, яка трохи вивчала ППО, можу сказати, що "Залізний купол" не надто вписується і в нашу систему ППО, якою б вона не була.

Безумовно, дарованому коневі в зуби не дивляться, але подивімося на факти…

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