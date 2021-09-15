Если мы рассматриваем нашим основным противником армию РФ, то "Железный купол" мало чем нам поможет

Система ПВО "Железный купол" разрабатывалась для условий Израиля и не будет эффективной в Украине.

Израильская система ПВО "Железный купол" хоть и показывает хорошие показатели эффективности в Израиле, но будет непригодной для украинских условий.

Об этом написал журналист Денис Попович.

"Сегодня появилась информация о том, что США могут передать Украине две батареи израильской системы ПВО "Железный купол", как такой, которая не вписывается в их систему противоракетной обороны.

Как человек, который немного изучал ПВО, могу сказать, что "Железный купол" не очень вписывается и в нашу систему ПВО, какой бы она ни была.

Безусловно, дареному коню в зубы не смотрят, но давайте посмотрим на факты.

Израильтяне делают хорошее оружие. Я бы даже назвал его очень хорошим, а в некоторых случаях — лучшим в мире. Но главная его особенность в том, что оно по большей части совершенно эксклюзивное, то есть предназначено именно для того театра военных действий на котором оперирует израильская армия. И "Железный купол" — ярчайший представитель этой эксклюзивной концепции.

Он был разработан для защиты израильских городов и объектов, расположенных неподалеку или граничащих с Сектором Газа — местом, где орудуют боевики террористического движения ХАМАС. Они обстреливают израильские территории самодельными неуправляемыми снарядами "Кассам" или же из 122-мм установок "Град". Причем расстояние от точки запуска, до цели может не превышать 10 км. В условиях Киева это примерно то же самое, что обстреливать железнодорожный вокзал с позиций на Гидропарке (Израиль — страна очень маленькая, а значит и расстояния там крайне малы). При этом надо учитывать, что позиции террористов могут находиться в плотной городской застройке и цель этих обстрелов — не уничтожить какую-то инфраструктуру, а убить как можно больше народу. А людской ресурс — крайне важен для Израиля, там никак не могут позволить себе терять людей.

Для того чтобы защититься от таких обстрелов и минимизировать людские потери и был создан "Железный купол". То есть, он предназначен именно для защиты от обстрелов "Кассамами" и "Градами" в израильской реальности и в определенных условиях.

Каждая батарея системы "Железный купол" состоит из РЛС и трех пусковых установок, способных выпустить по 20 ракет. То есть две батареи (если нам их передадут американцы) дадут залп в 60х2=120 ракет. Учитывая специфику этой системы, о которой шла речь выше, мы сможем использовать ее только на линии разграничения, где есть вероятность обстрела "Градами" или для прикрытия Мариуполя от таких же обстрелов, совсем как израильтяне прикрывают "куполами" Сдерот или Ашкелон.

При этом сразу же возникает вопрос поставок боеприпасов, потому что израильские ракеты "Тамир", которыми снаряжается "Железный купол", производятся только в Израиле. Я не очень понимаю, как мы сможем пополнять боекомплект, если Израиль до сих пор не горел желанием поставлять нам оружие, а "Железный купол" — это система поля боя, которая будет требовать мгновенного пополнения боекомплектом, особенно в ситуации, когда Россия сможет снабжать боевиков 122-м ракетами для "Градов" практически в неограниченном количестве.

При этом, если мы рассматриваем нашим основным противником армию РФ, то "Железный купол" мало чем нам поможет. Русские не будут обстреливать нас "Кассамами" — у них есть "игрушки" поинтереснее. В частности, ТТХ "Железного купола" практически не позволяют бороться с крылатыми ракетами "Калибр" и квазибаллистическими ракетами "Искандер", поражающими цель на гиперзвуковой скорости по "рыскающей" траектории. А это именно то, что прилетит к нам из России, в случае прямого военного конфликта с Москвой.

Если нам в чем-то и пригодится израильский опыт, так это в умении четко разобраться, какой противник нам противостоит и создать такие вооружения, которые будут эффективными в данной конкретной ситуации. А мы все время пытаемся использовать чужие решения, которые при всей своей привлекательности совершенно не годятся для наших условий", — отметил он.