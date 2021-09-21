Рус

"Повідомте Зеленському, що сьогодні не 11 вересня": президент спантеличив українців під час візиту в США

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
77
Зеленський покладає квіти в Нью-Йорку Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:18
Зеленський покладає квіти в Нью-Йорку

Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв 11 вересня через 10 днів з дня річниці теракту

Президент України Володимир Зеленський, який знаходиться з робочим візитом в Нью-Йорку, вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня. Втім, пост українського гаранта спантеличив фолловерів, і деякі задаються питанням: невже Зеленський переплутав дати?

Так, на офіційній сторінці президента в "Фейсбук" з’явилися відповідні слова: "20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 осіб.

12 з них були українцями. Вічна пам’ять усім жертвам 9/11".

І хоч немає нічого дивного в тому, що Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці трагедії відразу після прильоту в США, інтернет-користувачів збентежив сам пост. Виходячи з нього, жартують люди, можна подумати, що президент заплутався в числах.

"Сьогодні ж 9/21, а не 9/11... Сторінку хакнули?" — пише екс-нардеп Вікторія Войцицька.

Вторить їй і колишній народний обранець Борислав Береза: "Будь ласка, повідомте хтось Зеленському, що сьогодні не 11 вересня, а 21. І це різниця в 10 днів, а не "яка різниця".

Втім, багато людей підтримали президента зі словами: мовляв, неважливо, в який день покладати квіти і згадувати загиблих.

Раніше в безглузду історію потрапив президент РФ Володимир Путін, якого запідозрили в голосуванні на виборах на тиждень раніше їх початку.

Теги:
#США #Нью Йорк #Зеленський #11 вересня #Теракт 11 вересня
Сергій Іонушас
Політика
У Зеленського знайшли заміну Монастирському
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Іонушас
У Зеленського знайшли заміну Монастирському
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський озвучив свої очікування від участі у Генасамблеї ООН
Дата публікації
Категорія
В Україні посилили правила карантину
В Україні набули чинності нові правила карантину: що про них варто знати
Дата публікації
Категорія
Вадим Івченко
Шмигаль – ручний, а міністри зараз виконують вказівки Офісу президента – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Усик-Джошуа
Усик зможе перемогти Джошуа за однієї умови, — експерт з боксу