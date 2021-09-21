"Повідомте Зеленському, що сьогодні не 11 вересня": президент спантеличив українців під час візиту в США

Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв 11 вересня через 10 днів з дня річниці теракту

Президент України Володимир Зеленський, який знаходиться з робочим візитом в Нью-Йорку, вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня. Втім, пост українського гаранта спантеличив фолловерів, і деякі задаються питанням: невже Зеленський переплутав дати?

Так, на офіційній сторінці президента в "Фейсбук" з’явилися відповідні слова: "20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 осіб.

12 з них були українцями. Вічна пам’ять усім жертвам 9/11".

І хоч немає нічого дивного в тому, що Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці трагедії відразу після прильоту в США, інтернет-користувачів збентежив сам пост. Виходячи з нього, жартують люди, можна подумати, що президент заплутався в числах.

"Сьогодні ж 9/21, а не 9/11... Сторінку хакнули?" — пише екс-нардеп Вікторія Войцицька.

Вторить їй і колишній народний обранець Борислав Береза: "Будь ласка, повідомте хтось Зеленському, що сьогодні не 11 вересня, а 21. І це різниця в 10 днів, а не "яка різниця".

Втім, багато людей підтримали президента зі словами: мовляв, неважливо, в який день покладати квіти і згадувати загиблих.

Раніше в безглузду історію потрапив президент РФ Володимир Путін, якого запідозрили в голосуванні на виборах на тиждень раніше їх початку.