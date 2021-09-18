"Зараз знайдуть годинник з правильною датою": Пєсков потішив "поясненням" конфузу Путіна з голосуванням

Пєскова довелося пояснювати ляп з годинником Путіна.

Президент РФ Володимир Путін віддав свій голос на виборах в Держдуму за допомогою функції електронного голосування. Разом з тим в ЗМІ помітили незвичайний момент, пов’язаний з тим, що на його годиннику при цьому була вказана дата 10 вересня. Це породило хвилю чуток про те, що відповідний відеоролик був записаний заздалегідь. Щоб їх розвіяти спікеру глави Кремля довелося реагувати.

Слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова призводить журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Просто у Путіна не встановлена дата на годиннику, він на неї не дивиться, він датою на годиннику не користується", — сказав він.

Втім, такі пояснення Пєскова користувачів мережі особливо не переконали і це породило хвилю жартів.

Як повідомлялося раніше, в голосуванні Путіна був виявлений ще один дивний момент. Так сайт, який відкритий в браузері російського президента складається з єдиною сторінки з написом про успішне голосування.

Нагадаємо, раніше господар Кремля заявляв, що через поширення випадків коронавірусу йому доведеться перейти в режим самоізоляції й управляти країною дистанційно.