"Сейчас найдут часы с правильной датой": Песков позабавил "объяснением" конфуза Путина с голосованием
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Пескову пришлось объяснять ляп с часами Путина.
Президент РФ Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Госдуму посредством функции электронного голосования. Вместе с тем в СМИ заметили необычный момент, связанный с тем, что на его часах при этом была указана дата 10 сентября. Это породило волну слухов о том, что соответствующий видеоролик был записан заранее. Чтобы их развеять спикеру главы Кремля пришлось реагировать.
Слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется", — сказал он.
Впрочем, такие объяснения Пескова пользователей сети особо не убедили и это породило волну шуток.
Как сообщалось ранее, в голосовании Путина был обнаружен еще один странный момент. Так сайт, который открыт в браузере российского президента состоит из единственной страницы с надписью об успешном голосовании.
Напомним, ранее хозяин Кремля заявлял, что из-за участившихся случаев коронавируса ему придется перейти в режим самоизоляции и управлять страной дистанционно.
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