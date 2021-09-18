"Сейчас найдут часы с правильной датой": Песков позабавил "объяснением" конфуза Путина с голосованием

Пескову пришлось объяснять ляп с часами Путина.

Президент РФ Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Госдуму посредством функции электронного голосования. Вместе с тем в СМИ заметили необычный момент, связанный с тем, что на его часах при этом была указана дата 10 сентября. Это породило волну слухов о том, что соответствующий видеоролик был записан заранее. Чтобы их развеять спикеру главы Кремля пришлось реагировать.

Слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется", — сказал он.

Впрочем, такие объяснения Пескова пользователей сети особо не убедили и это породило волну шуток.

Как сообщалось ранее, в голосовании Путина был обнаружен еще один странный момент. Так сайт, который открыт в браузере российского президента состоит из единственной страницы с надписью об успешном голосовании.

Напомним, ранее хозяин Кремля заявлял, что из-за участившихся случаев коронавируса ему придется перейти в режим самоизоляции и управлять страной дистанционно.