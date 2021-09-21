Укр

"Сообщите Зеленскому, что сегодня не 11 сентября": президент озадачил украинцев во время визита в США

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Зеленский возлагает цветы в Нью-Йорке Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:18
Зеленский возлагает цветы в Нью-Йорке

Владимир Зеленский почтил память жертв 11 сентября спустя 10 дней со дня годовщины теракта

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, почтил память жертв теракта 11 сентября. Впрочем, пост украинского гаранта озадачил подписчиков, и некоторые задаются вопросом: неужели Зеленский перепутал даты?

Так, на официальной странице президента в "Фейсбук" появились соответствующие слова: "20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек.

12 из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11".

И хоть нет ничего удивительного в том, что Зеленский почтил память погибших на месте трагедии сразу после прилета в США, интернет-пользователей смутил сам пост. Исходя из него, шутят подписчики, можно подумать, что президент запутался в числах.

"Сегодня же 9/21, а не 9/11... Страницу хакнули?" — пишет экс-нардеп Виктория Войцицкая. 

Вторит ей и бывший народный избранник Борислав Береза: "Сообщите кто-то Зеленскому, что сегодня не 11 сентября, а 21. И это разница в 10 дней, а не "какая разница". 

Впрочем, многие поддержали президента со словами: мол, неважно, в какой день возлагать цветы и вспоминать погибших.

Ранее в нелепую историю угодил президент РФ Владимир Путин, которого заподозрили в голосовании на выборах на неделю ранее их начала.

Теги:
#США #Нью-Йорк #Зеленский #11 сентября #Теракт 11 сентября
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