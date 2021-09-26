Союзник с ЕС готовит ощутимую военную помощь для Украины
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Украина и Литва сотрудничают в сфере обороны.
В Литве приняли решение передать Украине военную амуницию, стоимость которой составляет 667 тысяч евро (почти 20 млн 893,5 тыс. грн). Речь идет о 490 бронежилетах и столько же баллистических поясах.
Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает литовское радио "LRT".
Соответствующее постановление утвердило правительство Литвы, и передало приказ Министерству обороны бесплатно передать Украине военную амуницию.
Известно, что стоимость бронежилетов составляет 617,8 тыс. евро (более 19 млн 352,2 тыс. грн), а баллистических поясов — 59,3 тыс. евро (более чем 1 млн 857,5 тыс. грн).
Решение о передаче Украине амуниции приняли в связи с тем, что страна послала Литве соответствующую просьбу.
Стоит отметить, что в 2014 году Литва была одной из первых стран, которая поставила в украинскую столицу "элементы вооружения", однако тогда никто не указал, о чем идет речь. Лишь позже стало известно, что это было "смертельное оружие", которое изготовили еще в советские времена.
Через пять лет, в феврале 2019, Литва передала украинским военным более 1 млн патронов к автоматам советского производства, ведь в литовской армии их больше не применяют.
Сейчас страны продолжают сотрудничать в сфере обороны. Литовские специалисты проводят обучение для украинских военнослужащих.
Напоминаем, что еще в мае этого года в Литве сообщили о намерении передать Украине бронежилеты и вакцину от коронавируса для жителей Донбасса. Тогда речь шла о сроках передачи в июле 2021, однако, очевидно, процесс задержался. Кроме того, по словам спикера сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, Украине планировали поставить 700 бронежилетов. Передачу баллистических поясов тогда никто не обещал.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в США приняли решение увеличить военную помощь для Украины и ввести новые санкции против россиян через "Северный поток-2".
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