Союзник с ЕС готовит ощутимую военную помощь для Украины

Украина и Литва сотрудничают в сфере обороны.

В Литве приняли решение передать Украине военную амуницию, стоимость которой составляет 667 тысяч евро (почти 20 млн 893,5 тыс. грн). Речь идет о 490 бронежилетах и столько же баллистических поясах.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает литовское радио "LRT".

Соответствующее постановление утвердило правительство Литвы, и передало приказ Министерству обороны бесплатно передать Украине военную амуницию.

Известно, что стоимость бронежилетов составляет 617,8 тыс. евро (более 19 млн 352,2 тыс. грн), а баллистических поясов — 59,3 тыс. евро (более чем 1 млн 857,5 тыс. грн).

Решение о передаче Украине амуниции приняли в связи с тем, что страна послала Литве соответствующую просьбу.

Стоит отметить, что в 2014 году Литва была одной из первых стран, которая поставила в украинскую столицу "элементы вооружения", однако тогда никто не указал, о чем идет речь. Лишь позже стало известно, что это было "смертельное оружие", которое изготовили еще в советские времена.

Через пять лет, в феврале 2019, Литва передала украинским военным более 1 млн патронов к автоматам советского производства, ведь в литовской армии их больше не применяют.

Сейчас страны продолжают сотрудничать в сфере обороны. Литовские специалисты проводят обучение для украинских военнослужащих.

Напоминаем, что еще в мае этого года в Литве сообщили о намерении передать Украине бронежилеты и вакцину от коронавируса для жителей Донбасса. Тогда речь шла о сроках передачи в июле 2021, однако, очевидно, процесс задержался. Кроме того, по словам спикера сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, Украине планировали поставить 700 бронежилетов. Передачу баллистических поясов тогда никто не обещал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США приняли решение увеличить военную помощь для Украины и ввести новые санкции против россиян через "Северный поток-2".