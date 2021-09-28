Укр

На Донбассе украинские позиции попали под обстрел 8 раз, есть раненый: утренняя сводка ООС

Автор
Анна Дворовенко
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Донбасс, ООС. Новость обновлена 28 сентября 2021, 08:07
Донбасс, ООС.

С начала суток уже зафиксировали два обстрела

На Донбассе предыдущие сутки были неспокойными — украинские позиции враг обстрелял восемь раз, один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом во вторник, 28 сентября, говорится в утренней сводке Операции объединенных сил.

В штабе отмечают, что по сравнению с предыдущими сутками обстрелы со стороны российских боевиков были менее интенсивными, однако огонь враг открывал восемь раз. В частности, под огонь за минувшие сутки попали Попасная, Екатериновка, Новолуганское, Золотое-4, Причепиловка.

Боевики применяли противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

Уже с начала этих суток враг дважды нарушил "режим тишины", осуществив обстрел в направлении Крымского из противотанковых гранатометов.

Ранение получил один военнослужащий ВСУ. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Украинские военные дали отпор противнику, открыв адекватный ответный огонь.

Напомним, сутками ранее Украина потеряла еще одного бойца на Донбассе, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей резко взлетели цены на продукты и другие товары. Это связывают с недавними выборами в Госдуму РФ.

Теги:
#Донбасс #ВСУ #Раненный #ООС
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