Україна втратила ще одного бійця на Донбасі - як це сталося

Український військовослужбовець підірвався на невідомому пристрої.

За добу неділі, 26 вересня, російські бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі та обстріляли позиції ЗСУ. В результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав вогнепальне осколкове поранення.

Про це вранці, 27 вересня, повідомляє Операція обʼєднаних сил на сторінці у Facebook.

Причиною смерті українського військового став підрив на невідомому пристрої російських бойовиків. Інший солдат ЗСУ отримав вогнепальне поранення, проте зміг вижити. Зараз він перебуває у медичному закладі в стані середньої тяжкості.

Російські військовослужбовці вводили вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів в напрямку Лебединського.

Неподалік під Марʼїнки вони використали гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Окрім того, російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Нью-Йорк.

Наприкінці дня окупанти також стріляли в бік Водяного, котре знаходиться на Приазов’ї. Окрім того, вони двічі відкривали вогонь біля Новолуганського.

Українські військовослужбовці стріляли у відповідь, аби зупинити противників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку головнокомандувача ЗСУ, Валерія Залужного, українським військовослужбовцям потрібно готуватися до повномасштабної війни з Росією.