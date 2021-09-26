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Українські захисники готуються: головком ЗСУ висловився про загрози війни з Росією

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Новина оновлена 26 вересня 2021, 15:15
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Україна розглядає лише дипломатичний шлях повернення Донбасу, наголосив Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що загроза повномасштабної агресії з боку Російської федерації зберігатиметься і надалі. Через це українська армія має до цього готуватися і наразі цим займається.

Таку думку генерал-майор висловив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, з початку його вступу на посаду загроза агресії з боку Росії була, є зараз, і, ймовірно, що буде залишатися і надалі. Саме тому Збройні сили України мають не чекати "манни небесної", а готуватися до такого сценарію.

Залужний зазначив, що саме з цією метою проводяться навчання з залученням НАТО, щоб "у противника було менше бажань реалізовувати силовий сценарій".

При цьому головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Україна розглядає виключно дипломатичний шлях повернення територій Донбасу в Україну, але готується і до наступальних дій, щоб бути готовим до будь-чого.

Як повідомляв "Телеграф", на початку вересня Валерій Залужний заявив, що він не відмовився б від ідеї приїхати в Москву на танку. Цю заяву у РФ сприйняли дуже неоднозначно.

Теги:
#Росія #Донбас #Силовий сценарій #Валерій Залужний
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