Укр

Украина потеряла еще одного бойца на Донбассе — как это произошло

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Украина понесла очередные потери в Донбассе Новость обновлена 27 сентября 2021, 08:16
Украина понесла очередные потери в Донбассе

Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном устройстве.

За сутки воскресенья, 26 сентября, российские боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом утром, 27 сентября, сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.

Причиной смерти украинского военного стал подрыв на неизвестном устройстве российских боевиков. Другой солдат ВСУ получил огнестрельное ранение, однако смог выжить. Сейчас он находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.

Российские военнослужащие вводили огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов в направлении Лебединского.

Неподалеку под Марьинки они использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, российские боевики обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Нью-Йорк.

В конце дня оккупанты также стреляли в сторону Водяного, которое находится на Приазовье. Кроме того, они дважды открывали огонь возле Новолуганского.

Украинские военнослужащие стреляли в ответ, чтобы остановить противников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению главнокомандующего ВСУ, Валерия Залужного, украинским военнослужащим нужно готовиться к полномасштабной войне с Россией.

Теги:
#Россия #Война #Донбасс #Погибшие #Раненые
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