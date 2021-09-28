Укр

Пропагандист "ДНР" признался, что боевики лгут о соблюдении Минских соглашений (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Оккупанты врут о соблюдении Минских соглашений Новость обновлена 28 сентября 2021, 13:57
Оккупанты врут о соблюдении Минских соглашений

А не говорят об этом открыто потому, что им запрещают.

Последние несколько месяцев обстрелы украинских позиций на Донбассе участились, что повлекло больше десятка смертей военнослужащих ВСУ. А тем временем представители оккупантов заявляют, что они лгут о соблюдении Минских соглашений.

На это обратил внимание донецкий блогер, журналист и писатель Денис Казанский и разместил соответствующее видео в Telegram.

На кадрах, представитель оккупантов Даниил Безсонов, который назначен там министром информации так называемой "ДНР", признался, что их наемники лгут, когда рассказывают о соблюдении Минских соглашений и прекращении режима огня. На самом деле они убивают украинцев, но не показывают этого, потому что нельзя.

"У нас позиция такая: враг на нам стреляет, нас убивает, мы погибаем, мы никуда не стреляем. Мы же соблюдаем Минские соглашения. Мировое сообщество, пожалуйста, надавите на Украину, чтобы нас не убивали. Много лет у нас, в принципе, такая повестка была. Мы их также уничтожаем, также мы эффективно их бьем, мы уже даже об этом говорим, но мы это пока что не показываем, потому что нельзя…", — заявил представитель оккупантов.

Таким образом, отмечает Казанский, оккупационные власти сами раскрывают все карты того, что они творят на Донбассе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предатель Украины признался, что Россия превратила Крым в "укрепленный форпост".

Теги:
#Донбасс #Минские соглашения #Боевики ДНР
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