"Дякуємо, Росія!" Свіжі фото та відео розрухи на окупованому Донбасі вразили мережу
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Розруха на Донбасі з кожним днем стає все більше помітною
Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей за сім років змінилися до невпізнаваності — будинки перетворилися на руїни, інфраструктура знищена майже повністю, а культурні памʼятки з кожним днем запепадають все сильніше, як і сучасні бізнес-центри побудовані українськими підприємцями.
На це звернув увагу блогер Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото та відео з Донецька та Харцизька — міста неподалік.
Так, у Донецьку після приходу до влади окупантів вже кілька років простоює колись пафосний бізнес-центр "Північний", розташований на Шахтарській площі. Багатоповерхівка вже почала перетворюватися в руїни, про що свідчать дірки у скляному даху, через які у приміщення потрапляє дощ. Сходи, які вели до бізнес-центру, також перебувають у напівзруйнованому стані.
Ось який вигляд мав бізнес-центр "Північний" (споруда 2012 року) до окупації:
А це наслідки семирічного перебування там окупаційної влади:
Ще гіршою є ситуація з будинком культури у місті Харцизьк (Донецька область), який з 2014 року контролюється окупантами. Там приміщення палацу культури ім. Карла Маркса обсипається, а входи до приміщення не лише зруйновані, а й починають поступово заростати кущами.
Будівля на даний момент не експлуатується і наразі невідомо, чи вдасться відновити роботу цього обʼєкта у майбутньому.
Користувачів мережі руїни на Донеччині дуже вразили, про що свідчать їх коментарі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як після приходу "русского міра" виглядає Донецький аеропорт — колись один з найкращих аеропортів у Європі.
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