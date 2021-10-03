"То не ми": у мережі показали, як окупанти знищили будинок у "сірій" зоні Донбасу

Російські найманці залишають за собою лише руїни

На Донбасі окупанти з кожним днем почувають себе більш вільно, про що свідчить і значно частіший обстріл українських позицій, і той факт, що російські бойовики обживаються в окупованих населених пунктах і займають будинки "сірої" зони. При цьому найманці зовсім не бережуть майна українців, які покинули окуповані території, і залишають за собою руїни.

Волонтер Роман Донік показав, що залишилося від приватного будинку у "сірій" зоні після того, як туди заселилися окупанти.

Фото 1. Окупанти зайняли пустий будинок в безлюдному покинутому селі у сірій зоні.

Фото 2. Те, що залишилося від будинку

"Один Бог знає що там трапилось. Мо напилися та палили в постілі вночі. Землю під ногами палаючу, поки не гарантуємо, а от кару з небес…", — написав блогер.

Користувачі мережі висунули свої гіпотези, що сталося із будинком у "сірій зоні" після того, як туди поселилися окупанти. Деякі з іронією писали, що "будинок згорів із сорому", а дехто писав, що то "Зевс вдарив посохом по хаті, бо окупанти розгнівали богів".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, окремі території ОРДЛО все більше віддаляються від України. Цьому сприяє тотальна пропаганда, відсутність українських ЗМІ на територіях та закриті КПВВ. Як бути Україні у такій ситуації розбиралися експерти.