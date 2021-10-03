"Это не мы": в сети показали, как оккупанты уничтожили дом в "серой" зоне Донбасса

Российские наемники оставляют за собой лишь руины

На Донбассе оккупанты с каждым днем чувствуют себя более свободно, о чем свидетельствует и значительно участившийся обстрел украинских позиций, и тот факт, что российские боевики обживаются в оккупированных населенных пунктах и занимают дома "серой" зоны. При этом наемники совсем не берегут имущества украинцев, которые покинули оккупированные территории, и оставляют за собой руины.

Волонтер Роман Доник показал, что осталось от частного дома в "серой" зоне после того, как туда заселились оккупанты.

Фото 1. Оккупанты заняли пустой дом в безлюдном заброшенном селе в серой зоне.

Фото 2. То, что осталось от дома

"Один Бог знает что там случилось. Мо напились и курили в постели ночью. Землю под ногами горящую, пока не гарантируем, а вот наказание с небес...", — написал блогер.

Пользователи сети выдвинули свои гипотезы, что произошло с домом в "серой зоне" после того, как туда поселились оккупанты. Некоторые с иронией писали, что "дом сгорел со стыда", а некоторые писали, что это "Зевс ударил посохом по дому, потому что оккупанты разгневали богов".

Как сообщал "Телеграф" ранее, отдельные территории ОРДЛО все больше отдаляются от Украины. Этому способствует тотальная пропаганда, отсутствие украинских СМИ на территориях и закрытые КПВВ. Как быть Украине в такой ситуации разбирались эксперты.