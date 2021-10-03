Укр

"Спасибо, Россия!" Свежие фото и видео разрухи на оккупированном Донбассе поразили сеть

Автор
Анна Дворовенко
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Дом культуры в Харцызске превращается в руины
Дом культуры в Харцызске превращается в руины

Разруха на Донбассе с каждым днем становится все больше заметной

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей за семь лет изменились до неузнаваемости — дома превратились в руины, инфраструктура уничтожена почти полностью, а культурные памятники с каждым днем разрушаются все сильнее, как и современные бизнес-центры построены украинскими предпринимателями.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото и видео из Донецка и Харцызска — города неподалеку.

Так, в Донецке после прихода к власти оккупантов уже несколько лет простаивает когда-то пафосный бизнес-центр "Северный", расположенный на Шахтерской площади. Многоэтажка уже начала превращаться в руины, о чем свидетельствуют дыры в стеклянной крыше, через которые в помещение попадает дождь. Лестницы, ведущие к бизнес-центру, также находятся в полуразрушенном состоянии.

Вот как выглядел бизнес-центр "Северный" (сооружение 2012 года) до оккупации:

Бизнес-центр "Северный" в Донецке до оккупации
Бизнес-центр "Северный" в Донецке до оккупации

А это последствия семилетнего пребывания там оккупационной власти:

Бизнес-центр "Северный" в Донецке после семи лет оккупации
Бизнес-центр "Северный" в Донецке после семи лет оккупации
Разрушенная лестница ведет к некогда пафосному бизнес-центру
Разрушенная лестница ведет к некогда пафосному бизнес-центру
Внутри помещение выглядит значительно хуже, чем снаружи
Внутри помещение выглядит значительно хуже, чем снаружи

Еще хуже ситуация с домом культуры в городе Харцызск (Донецкая область), который с 2014 года контролируется оккупантами. Там помещение дворца культуры им. Карла Маркса осыпается, а входы не только разрушены, но и начинают постепенно зарастать кустарниками.

Здание на данный момент не эксплуатируется и пока неизвестно, удастся ли восстановить работу этого объекта в будущем.

Пользователей сети руины в Донецкой области очень впечатлили, о чем свидетельствуют их комментарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как после прихода "русского мира" выглядит Донецкий аэропорт — некогда один из лучших аэропортов в Европе.

Теги:
#Россия #Донбасс #Развалины #Оккупанты #ОРДЛО
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