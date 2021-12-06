Мегасмачні салати на Новий рік: чим здивувати гостей та задобрити Тигра
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Окрасою новорічного столу обов’язково стануть салати у вигляді тигра
До Нового року залишилося менше місяця, і господині вже активно шукають рецепти, якими будуть дивувати гостей. 2022-й – рік Тигра й багато хто шукає, чим замінити класичний "Олів’є", а також тематичні рецепти.
Кулінарний блогер Наталія Пархоменко пропонує прикрасити святковий стіл смачними та красивими салатами, які напевно оцінять усі рідні та близькі.
Салат "Тигр"
Інгредієнти:
Основа для салату:
- 500 г м’якоті свинини;
- 250 г шинки;
- 1 свіжий огірок;
- 2 круто варені яйця + 3 шт. яєчних жовтків;
- 150 г сиру;
- зелена цибуля;
- сіль за смаком;
- майонез.
Для прикраси:
- 2 варені моркви;
- білок від 3 круто зварених яєць;
- 1 яєчний жовток;
- в’ялений чорнослив;
- майонез;
- сік буряків;
- 10 шт. зубочисток.
Приготування:
- Заздалегідь відварену свинину та шинку нарізаємо дрібними кубиками.
- Свіжі огірки нарізаємо дрібними кубиками.
- За допомогою спеціальної сіточки нарізаємо яйця.
- Все перекладаємо у глибоку миску.
- На великій тертці натираємо сир і додаємо в салат.
- Додаємо дрібно нарізану зелену цибулю, сіль за смаком, заправляємо майонезом і все добре перемішуємо.
- Беремо велику плоску тарілку, на якій майонезом малюємо контури мордочки тигра.
- Викладаємо салат на тарілку та формуємо голову тигра. У місцях, де у тигра знаходяться очі, ніс та рот можна зробити опуклості.
- Натертий на дрібній тертці білок викладаємо на місця, де у тигра має бути біла шерсть.
- Натерту на дрібній тертці морквину викладаємо на оранжеві місця.
- Розминаємо яєчний жовток із майонезом і за допомогою кондитерського мішка формуємо із суміші очі.
- Змішуємо майонез із буряковим соком і малюємо цією сумішшю ніс тигра.
- Нарізаємо із в’яленого чорносливу смужки та викладаємо їх за шаблоном.
Відеорецепт:
Салат "Шкура Тигра"
Інгредієнти:
- 300 г копченої курки;
- 3 шт. вареної картоплі;
- 2 шт. солоних огірків;
- 4 круто зварених яєць;
- 3 варені моркви;
- в’ялений чорнослив;
- майонез;
- сіль за смаком.
Приготування:
- Нарізаємо дрібними кубиками курку та солоні огірки.
- Тарілку, на яку викладатимемо салат, трохи змащуємо майонезом.
- Натираємо на середній тертці картоплю і викладаємо тонким шаром на тарілку, трохи солимо і покриваємо майонезом.
- Викладаємо копчену курку та покриваємо майонезом.
- На курку викладаємо солоні огірки.
- На огірки викладаємо потерті на великій тертці яйця та покриваємо майонезом.
- Зверху викладаємо натерту на дрібній тертці моркву.
- За допомогою в’яленого чорносливу робимо смужки та акуратно прикрашаємо салат у вигляді шкіри тигра.
Відеорецепт:
Салат "Хижак"
Інгредієнти:
- 100 г копченого курячого філе (я використала фуршетне);
- 120 г. мисливських ковбасок;
- 150 г шинки;
- 1 великий червоний солодкий перець;
- 0,5 головки червоної цибулі;
- 200 г. помідорів чері;
- 125 г сиру;
- сіль за смаком;
- майонез.
Приготування:
- Шинку та куряче філе нарізаємо соломкою.
- Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями.
- Половину червоної цибулі нарізаємо тонкими півкільцями.
- Червоний солодкий перець нарізаємо не надто довгою соломкою.
- Помідори нарізаємо невеликими шматочками.
- Всі інгредієнти перекладаємо в глибоку миску та натираємо сир.
- Солимо, заправляємо невеликою кількістю майонезу та добре перемішуємо всі інгредієнти.
Відеорецепт:
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.