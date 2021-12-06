Мегасмачні салати на Новий рік: чим здивувати гостей та задобрити Тигра

Окрасою новорічного столу обов’язково стануть салати у вигляді тигра

До Нового року залишилося менше місяця, і господині вже активно шукають рецепти, якими будуть дивувати гостей. 2022-й – рік Тигра й багато хто шукає, чим замінити класичний "Олів’є", а також тематичні рецепти.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко пропонує прикрасити святковий стіл смачними та красивими салатами, які напевно оцінять усі рідні та близькі.

Салат "Тигр"

Салат "Тигр"

Інгредієнти:

Основа для салату:

500 г м’якоті свинини;

250 г шинки;

1 свіжий огірок;

2 круто варені яйця + 3 шт. яєчних жовтків;

150 г сиру;

зелена цибуля;

сіль за смаком;

майонез.

Для прикраси:

2 варені моркви;

білок від 3 круто зварених яєць;

1 яєчний жовток;

в’ялений чорнослив;

майонез;

сік буряків;

10 шт. зубочисток.

Приготування:

Заздалегідь відварену свинину та шинку нарізаємо дрібними кубиками. Свіжі огірки нарізаємо дрібними кубиками. За допомогою спеціальної сіточки нарізаємо яйця. Все перекладаємо у глибоку миску. На великій тертці натираємо сир і додаємо в салат. Додаємо дрібно нарізану зелену цибулю, сіль за смаком, заправляємо майонезом і все добре перемішуємо. Беремо велику плоску тарілку, на якій майонезом малюємо контури мордочки тигра. Викладаємо салат на тарілку та формуємо голову тигра. У місцях, де у тигра знаходяться очі, ніс та рот можна зробити опуклості. Натертий на дрібній тертці білок викладаємо на місця, де у тигра має бути біла шерсть. Натерту на дрібній тертці морквину викладаємо на оранжеві місця. Розминаємо яєчний жовток із майонезом і за допомогою кондитерського мішка формуємо із суміші очі. Змішуємо майонез із буряковим соком і малюємо цією сумішшю ніс тигра. Нарізаємо із в’яленого чорносливу смужки та викладаємо їх за шаблоном.

Відеорецепт:

Салат "Шкура Тигра"

Салат "Шкура Тигра"

Інгредієнти:

300 г копченої курки;

3 шт. вареної картоплі;

2 шт. солоних огірків;

4 круто зварених яєць;

3 варені моркви;

в’ялений чорнослив;

майонез;

сіль за смаком.

Приготування:

Нарізаємо дрібними кубиками курку та солоні огірки. Тарілку, на яку викладатимемо салат, трохи змащуємо майонезом. Натираємо на середній тертці картоплю і викладаємо тонким шаром на тарілку, трохи солимо і покриваємо майонезом. Викладаємо копчену курку та покриваємо майонезом. На курку викладаємо солоні огірки. На огірки викладаємо потерті на великій тертці яйця та покриваємо майонезом. Зверху викладаємо натерту на дрібній тертці моркву. За допомогою в’яленого чорносливу робимо смужки та акуратно прикрашаємо салат у вигляді шкіри тигра.

Відеорецепт:

Салат "Хижак"

Салат "Хижак"

Інгредієнти:

100 г копченого курячого філе (я використала фуршетне);

120 г. мисливських ковбасок;

150 г шинки;

1 великий червоний солодкий перець;

0,5 головки червоної цибулі;

200 г. помідорів чері;

125 г сиру;

сіль за смаком;

майонез.

Приготування:

Шинку та куряче філе нарізаємо соломкою. Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями. Половину червоної цибулі нарізаємо тонкими півкільцями. Червоний солодкий перець нарізаємо не надто довгою соломкою. Помідори нарізаємо невеликими шматочками. Всі інгредієнти перекладаємо в глибоку миску та натираємо сир. Солимо, заправляємо невеликою кількістю майонезу та добре перемішуємо всі інгредієнти.

Відеорецепт:

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.