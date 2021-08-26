Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Автор
20
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция Новость обновлена 26 августа 2021, 22:14
Жеребьевка Лиги Европы

В Лиге Европы не осталось украинских клубов.

В пятницу, 27 августа, состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Процедура пройдет в Стамбуле и начнется в 13:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Европы:

(начало — в 13:00)

На этой стадии турнира примут участие 12 команд, которые попали сюда напрямую, 10 победителей стыковых матчей ЛЕ и 10 команд, проигравших стыковые игры в Лиге чемпионов (четыре из Пути чемпионов и шесть из Пути представителей лиг). Полный состав корзин, которые будут сформированы на основе клубного рейтинга УЕФА, появится здесь по окончании всех игр. Отметим, в одну группу не смогут попасть команды, представляющие одну ассоциацию.

Групповой этап ЛЕ стартует 16 сентября, а завершится 9 декабря. В 1/8 финала ЛЕ напрямую пробьются команды, что займут первое место в своих квартетах, а вторые места в стыковом раунде поборются с клубами, которые займут третьи места на групповом этапе ЛЧ. Третье место на групповой стадии ЛЕ даст возможность их обладателям сразиться в стыковом раунде Лиги конференций с командами, что займут на групповой стадии ЛК вторые позиции. Победа в стыковом раунде даст возможность клубам продолжить борьбу в соответствующем еврокубке со стадии 1/8 финала.

Напомним, единственным представителем от Украины в Лиге Европы была луганская "Заря", однако "Мужики" в раунде плей-офф квалификации ЛЕ дважды уступили венскому "Рапиду" и вылетели в Лигу конференций. В текущем сезоне еврокубков от УПЛ остались лишь "Динамо" и "Шахтер", правда, обоим коллективам достался суровый жребий в Лиге чемпионов.

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