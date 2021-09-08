"Шахтар" віддав українського нападника в російський клуб

Станіслав Біблік продовжить кар’єру в Росії.

Український нападник донецького "Шахтаря" Станіслав Біблік на правах оренди перебрався в російський клуб "Акрон".

Про це повідомляє офіційний сайт команди з міста Тольятті.

За інформацією прес-служби російського клубу, угода з гравцем розрахована до кінця поточного сезону. У новій команді "гірник" виступатиме під номером 28. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 100 тисяч євро. У минулій кампанії 20-річний Біблік знаходився в оренді в "Маріуполі", за який три рази виходив на поле в чемпіонаті України, провівши в цілому 19 ігрових хвилин. Гольовими діями форвард не відзначався. Крім того, Станіслав був заграний за юнацьку збірну України різних вікових груп.

Біблік є вихованцем "Азовсталі" і академії "Шахтаря". "Акрон" виступає в ФНЛ (другий за силою футбольний дивізіон в РФ, — прим. ред.). Після 9-и турів команда з Тольятті, набравши лише шість очок, займає 17-е місце в турнірній таблиці. Раніше російський клуб підписав з "Шахтаря" захисника Данила Сагуткіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" в своєму останньому матчі примудрився втратити очки з "Минаєм".