"Шахтер" отдал украинского нападающего в российский клуб

Станислав Библик продолжит карьеру в России.

Украинский нападающий донецкого "Шахтера" Станислав Библик на правах аренды перебрался в российский клуб "Акрон".

О сделке сообщает официальный сайт команды из города Тольятти.

По информации пресс-службы российского клуба, сделка с игроком рассчитана до конца текущего сезона. В новой команде "горняк" будет выступать под номером 28. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 100 тысяч евро. В прошлом кампании 20-летний Библик находился в аренде в "Мариуполе", за который три раза выходил на поле в чемпионате Украины, проведя в общей сложности 19 игровых минут. Голевыми действиями форвард не отличался. Кроме того, Станислав был заигран за юношескую сборную Украины разных возрастов.

Библик является воспитанником "Азовстали" и академии "Шахтера". "Акрон" выступает в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в РФ, — прим. ред.). После 9-и туров команда из Тольятти, набрав лишь шесть очков, занимает 17-е место в турнирной таблице. Ранее российский клуб подписал из "Шахтера" защитника Данила Сагуткина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в своем последнем матче умудрился потерять очки с "Минаем".