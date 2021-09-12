Лидер "Шахтера" пропустит матч Лиги чемпионов из-за религиозного праздника

Манор Соломон не сыграет с "Шерифом".

Хавбек "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа".

Об этом сообщает ynet.co.il.

По информации источника, 22-летний Соломон не сможет принять участие в важном поединке из-за праздника Йом-Кипур, который будет отмечаться 15 и 16 сентября. В иудаизме в этот день верующие соблюдают строгий пост. Кроме того, им также запрещено работать. Таким образом, Манор не сможет принять участие в игре с "Шерифом", которая состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе.

В прошлом году Соломон также пропускал игру из-за праздника, правда, тогда то была встреча с донецким "Олимпиком".

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" преодолел два квалификационных раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. По итогам жеребьевки "Горняки" попали в квартет D, где сыграют с "Шерифом", "Реалом" и "Интером".

Накануне старта в групповом этапе ЛЧ "Горняки" разобрались с "Днепром-1". Гол-красавец в этой встрече записал на свой счет Фернандо.