"Шериф" — "Шахтер": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" — фаворит стартового матча в Лиге чемпионов.

Донецкий "Шахтер" имеет хорошие шансы на успех в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 c "Шерифом".

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, "Шахтер" является безоговорочным фаворитом поединка, на успех которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,82. Триумф хозяев как и ничья маловероятны — коэффициенты 4,40 и 3,65 соответственно. Аналитики Пари Матч считают, что наиболее вероятным исходом противостояния станет минимальная победа "Горняков" 0:1 или ничья 1:1 (коэффициент 7,10).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шериф" — "Шахтер" (данные за 12 сентября):

Пари-Матч: (победа "Шерифа" 4,40 — ничья 3,65 — победа "Шахтера" 1,82)

Игра 1-го тура ЛЧ "Шериф" — "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть этот поединок в Украине. Добавим, что "Шериф" возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

Отметим, из-за религиозного праздника стартовую игру "Шахтера" в ЛЧ пропустит один из лидеров команды Манор Соломон.