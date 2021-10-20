"Динамо" зіграло внічию з "Барселоною": відеоогляд матчу

Юнацька команда киян дала бій каталонцям.

У середу, 20 жовтня, команда "Динамо" U-19 провела гостьовий поєдинок 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 з однолітками з "Барселони". Зустріч пройшла на "Міні Естадо" в Сан-Жоан-Деспі перед грою основних команд і завершилася з рахунком 0:0.

Кияни здорово виглядали в грі і створили кілька класних моментів, проте ініціатива все ж була на боці господарів, які завдали на 10 ударів більше, ніж суперники (18 проти 10). Проте нічия в Іспанії гарантував киянам перше місце після першого кола єврокубка.

Відеоогляд матчу "Барселона" U-19 — "Динамо" U-19:

Турнірне становище команд в групі Е:

Турнірне становище команд в групі Е Юнацької ліги УЄФА

Раніше "Телеграф" повідомляв, що команда "Шахтаря" U-19 розбила "Реал" U-19 в Києві (3:2), а ось основа "Гірників" зазнала нищівної поразки від "Реалу" (0:5).

Нагадаємо, в матчі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря" коментатор перших допустив епічний ляп, відсвяткувавши гол донеччан в прямому ефірі. До слова, "Гірники" навіть зробили подарунок дикторові.